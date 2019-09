Wanda Nara voedt Icardi-geruchten met bericht op Instagram

Mauro Icardi was deze zomer vaak het onderwerp van transfergeruchten, maar de Argentijn lijkt toch bij Internazionale te blijven.

Icardi leeft sinds februari in onmin met de clubleiding van Inter, nadat hij zijn aanvoerdersband moest inleveren. Inmiddels mag de aanvaller niet eens meer meetrainen met de selectie. Deze zomer werd hij veelvuldig aan andere clubs gelinkt, maar van een transfer kwam het nog niet.

Zijn vrouw Wanda Nara, die ook zijn belangen behartigt, bracht nieuwe geruchten op gang door een berichtje op Instagram. Ze feliciteerde Lisandro Lopez (oud-speler van Inter) met zijn verjaardag en schreef Nos vemos pronto ('tot snel') bij een foto, samen met een geel en blauw hartje.

Lisandro Lopez speelt tegenwoordig voor Racing Club de Avellaneda, in de Argentijnse hoofdstad Buenos Aires. Met de gekleurde hartjes leek Wanda Nara echter te refereren aan de clubkleuren van , dat Dario Benedetto is kwijtgeraakt aan .

Boca Juniors speelt zondagavond tegen aartsvijand en in oktober ontmoeten beide rivalen elkaar twee keer in de halve finales van de Copa Libertadores. Aangezien Wanchope Abila momenteel geblesseerd is, lijkt Boca wel een nieuwe aanvaller te kunnen gebruiken.

Een verhuizing van Icardi naar Buenos Aires lijkt vooralsnog echter onwaarschijnlijk. Overigens meldden Italiaanse media vrijdag dat de 26-jarige spits juridische stappen ondernemen tegen Inter, omdat hij al enkele maanden wordt geïsoleerd door de club. Inter wil graag van hem af, maar Icardi werkt niet mee aan een transfer.