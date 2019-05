Wanda Nara geïrriteerd: "Icardi blijft bij Inter"

Mauro Icardi wordt al enige tijd in verband gebracht met een vertrek bij Internazionale, maar zijn vrouw en zaakwaarnemer Wanda Nara ontkent dat.

De 26-jarige Icardi heeft een teleurstellend seizoen achter de rug, waarin hij tijdelijk niet in actie mocht komen nadat in februari zijn aanvoerdersband werd afgepakt. In april mocht de Argentijn terugkeren in de basis, maar geruchten over een transfer zijn er nog steeds. Naar verluidt houdt de verrichtingen van Icardi goed in de gaten.



"Velen blijven zeggen dat Icardi vertrekt, dat vind ik irritant. Ik word er moe van om telkens maar te herhalen dat Mauro graag bij Inter wil blijven", sprak Wanda Nara in de televisieshow Tiki Taka. "Op de eerste dag van de transferperiode zet ik mijn telefoon uit. Er zijn al aanbiedingen geweest, maar Icardi blijft bij Inter. Punt."



"De beste clubs hebben contact opgenomen en de beste coaches willen hem halen. Maar Mauro gelooft dat hij bij Inter blijft, ongeacht wie dan de trainer is." Italiaanse media speculeren al enige tijd over een vertrek van Luciano Spalletti, die Inter naar verluidt zou willen vervangen voor Antonio Conte.



Wanda Nara liet overigens wel merken dat de band tussen Icardi en zijn huidige trainer nog steeds moeizaam is. "Iedereen wil hem hebben, maar volgens Spalletti wil Inter hem niet." Inter bezet nu met nog drie duels te gaan de vierde plek in de . Bij winst op (thuis) nemen de Milanezen maandagavond de derde plek over van Atalanta en komt kwalificatie voor de dichtbij.