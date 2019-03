Wagner waarschuwt Liverpool: "Löw heeft Bayern boos gemaakt"

Sandro Wagner denkt dat enkele spelers van Bayern München extra gemotiveerd zijn voor de Champions League-kraker tegen Liverpool.

De Duitse kampioen krijgt zaterdag bezoek van VfL Wolfsburg en woensdag is de return tegen Liverpool, in de achtste finales van de Champions League. Op Anfield bleef het vorige maand 0-0. Er was deze week het nodige te doen om Bayern München, want bondscoach Joachim Löw maakte bekend dat hij drie spelers van de club niet meer zal selecteren voor Die Mannschaft.



Jérôme Boateng, Thomas Müller en Mats Hummels hoeven niet meer op een uitnodiging van Löw te rekenen. Bij Bayern was iedereen verrast door dat nieuws. De Duitse bondscoach was eerder deze week in München om in een gesprek met het drietal zijn beslissing toe te lichten. "Het feit dat de spelers en het publiek drie maanden later worden geïnformeerd, net voor belangrijke wedstrijden, irriteert ons", reageerde Bayern in een statement. Duitsland speelde in november z'n laatste interland.



Sandro Wagner vindt het jammer voor zijn voormalige teamgenoten. "Ze zijn alledrie geweldige spelers, WK-winnaars en prima jongens. Maar ik weet zeker dat het positief zal uitpakken voor het seizoen van Bayern", reageert de 31-jarige aanvaller tegen Bild. Wagner verruilde Bayern in januari van dit jaar voor een Chinees avontuur bij Tianjin Teda.



"Mats, Jérôme en Thomas zullen nu aan iedereen willen laten zien dat ze nog steeds van topniveau zijn. Met die gedrevenheid en woede zullen ze Liverpool omver blazen in München." Eerst dus zaterdag de competitiewedstrijd tegen Wolfsburg, de nummer zeven van de Bundesliga. Koploper Borussia Dortmund, dat alleen nog op doelsaldo boven Bayern staat, speelt thuis tegen VfB Stuttgart.