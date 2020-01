Wachten met Upamecano? Arsenal's transferopties in januari

The Gunners gaven afgelopen zomer meer dan 150 miljoen euro uit, waarbij meer dan de helft naar Nicolas Pépé ging, dus er is nu weinig te besteden.

Zoals altijd wanneer er weer een transferperiode begint, wachten -fans wanhopig op nieuwe aanwinsten voor hun club.

Een dramatische eerste seizoenshelft, met als resultaat een achterstand van negen punten op de top vier, en een zorgwekkende blessurelijst versterken het gevoel dat de selectie deze maand versterkt moet worden.

Maar hoewel de directie dat ook wel beseft, zullen de Londenaren deze winter geen paniekaankopen willen doen.

Arsenal investeerde vorige zomer meer dan 150 miljoen euro in nieuwe spelers en Nicolas Pépé werd voor een recordbedrag van 80 miljoen opgehaald in .

Die totale uitgaven waren veel hoger dan vooraf werd verwacht. De ploeg bereidde zich immers voor op een derde seizoen op rij zonder -voetbal.

De focus zal in januari daarom liggen bij het aantrekken van één of twee huurlingen om Mikel Arteta's kansen te vergroten om in de tweede competitiehelft nog mee te doen om een plek in de top vier.

In een ideale wereld zou de Spanjaard ten minste één permanente transfer mogen doen. Met name in de verdediging, waar hij onlangs Calum Chambers voor de rest van het seizoen verloor vanwege een kruisbandblessure.

"We hebben natuurlijk een paar dagen geleden slecht nieuws gekregen over Calum en dat verandert onze plannen wat betreft de defensie", zei de nieuwe coach van Arsenal vorige week.

"We gaan proberen om op de markt opties te bekijken die ons team kunnen versterken. Dat is onze plicht en daar gaan we aan werken."

"Het is mijn plicht om mijn mening te geven over de dingen die we kunnen verbeteren. Maar de realiteit is op dit moment dat we helaas niet veel kunnen doen."

"Ik ben meer bezorgd om spelers terug te krijgen van blessures dan nieuwe aanwinsten en ik probeer de spelers die we al hebben beter te maken. Als er iets extra's opduikt en we denken dat dat de juiste optie is om te verbeteren wat we al hebben, laten we het dan doen."

Die laatste woorden zijn belangrijk. Ondanks dat Arsenal zich richt op huurspelers, zal de portemonnee worden geopend als de juiste kans zich voordoet. Een kans die te mooi is om te laten liggen.

Dayot Upmecano is bijvoorbeeld een speler waarvan The Gunners gecharmeerd zijn. Afgelopen zomer waren er al gesprekken met om de 21-jarige verdediger naar het Emirates Stadium te halen.

Een transfer bleef uit, maar Arsenal is de Fransman nog zeker niet vergeten. Mocht Leipzig hem deze maand willen laten gaan vanwege zijn contract dat in 2021 afloopt, dan zouden de Engelsen kunnen profiteren.

Er is geld beschikbaar om uit te geven, maar de club wacht liever tot de zomer voordat de hervorming van de selectie wordt hervat.

Voor komende zomer zijn er immers al de nodige plannen gemaakt. Dat is waar Edu zich voornamelijk op heeft gericht sinds hij in juli werd gepresenteerd als technisch directeur.

Een groot deel van zijn werk werd echter gedaan in overleg met Unai Emery in plaats van de onlangs benoemde Arteta.

Ook dat is een reden waarom Arsenal voorzichtig is om zich al in januari op de transfermarkt te storten. Er is weinig onderzoek gedaan naar spelers die Arteta graag wil hebben.

Raul Sanllehi, head of football van de Noord-Londense formatie, zei vorige maand over de winter: "De meest strategische transferperiode is per definitie in de zomer. Dat is wanneer je plannen maakt voor het seizoen."

"Afgelopen zomer hebben we een enorme inspanning geleverd en we zijn heel dankbaar voor de steun die we kregen van onze eigenaren."

"We hebben echt een stap vooruit gemaakt en we deden een investering die onze verwachtingen voor dit seizoen verhoogde."

"De transferperiode in de winter is tactischer. We gaan nu gesprekken voeren met Mikel en Edu om te zien wat we kunnen doen."

"Maar nogmaals, de transferperiode waar Edu en zijn team écht aan werken, is voor de lange termijn. Dat is dus komende zomer."

De duidelijke voorkeur van Arsenal is dus om te wachten tot na dit seizoen, als er meer tijd is om te bespreken op welke posities Arteta versterkingen wil.

Lees beneden verder

Bovendien is er tegen die tijd meer bekend over het beschikbare budget, aangezien men dan weet of Arsenal zich heeft geplaatst voor Europees voetbal en zo ja, op welk niveau.

Kortom, tenzij zich een mooie kans voordoet voor bijvoorbeeld Upamecano - een speler die de club al goed kent - zou januari een herhaling van vorig jaar kunnen worden, toen de tijdelijke komst van Denis Suarez uit het enige transfernieuws was.

De wanhopige Arsenal-fans die verlangen naar een grote transfer, moeten zich dus opnieuw schrap zetten voor een teleurstellende maand.