Waarschuwing voor Griezmann: "Dat schrikt een hoop spelers bij voorbaat af"

Rivaldo mengt zich openlijk in de discussie over de mogelijke overgang van Antoine Griezmann richting Barcelona.

De Franse aanvaller kondigde vorige week dinsdag zijn afscheid bij aan middels een videoboodschap op zijn Instagram-account. De Braziliaanse oud-middenvelder annex aanvaller van de Catalanen geeft een duidelijke waarschuwing af. "Sommige spelers zijn bang voor het Camp Nou", zo stelt hij in gesprek met Betfair.

"Hij moet over voldoende persoonlijkheid beschikken om te slagen bij , zeker gezien de aanwezigheid van Luis Suárez en Lionel Messi", verwijst Rivaldo naar de moordende concurrentie in de huidige aanvalslinie van de Spaanse kampioen. "Ik weet echter niet of hij daadwerkelijk de stap maakt. Messi is de ster van het Camp Nou en dat schrikt een hoop spelers bij voorbaat af. Griezmann was altijd de belangrijkste speler van Atlético en bij Barcelona moet hij Messi voor zich dulden in de pikorde. In dat geval zijn eventuele twijfels goed te verklaren."



De voormalig wereldkampioen uit Brazilië brengt de transfergeruchten rondom landgenoot Neymar ter sprake en heeft ook over de aanvaller van Paris Saint-Germain een duidelijke mening. "Het was een fout om Barça te verlaten. Hij en zijn familie zullen waarschijnlijk het tegendeel beweren, maar ik weet zeker dat hij het diep van binnen met mij eens is. Barcelona is Barcelona en Neymar is een speler van dat niveau."



Neymar kiest wellicht voor een overstap naar , de aartsrivaal van Barcelona die naar verluidt ook ploeggenoot Kylian Mbappé nadrukkelijk volgt. Trainer Zinédine Zidane heeft volgens berichten in de Spaanse media vele miljoenen te spenderen om zijn elftal naar een hoger niveau te tillen en een belletje richting Parijs is dan ook niet ondenkbaar. "Ik weet zeker dat ze een poging zullen wagen om een van deze spelers te kopen. Het is voor die club cruciaal dat er spelers van wereldklasse aan de selectie worden toegevoegd die in de topwedstrijden het verschil maken. Neymar en Mbappé zijn allebei spelers die in die categorie vallen", aldus Rivaldo.