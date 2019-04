"Waarom zouden we in de bekerfinale niet kunnen winnen van Ajax?"

Willem II hoopt lering te trekken uit de nederlaag tegen Ajax. De Tilburgers werden met 1-4 afgedroogd, een maand voor de finale van de KNVB Beker.

laat zich niet ontmoedigen door de verliespartij en acht zichzelf niet kansloos in de finale in De Kuip. "Hier kunnen we in de bekerfinale van profiteren", reageert Adrie Koster tijdens de persconferentie op de nederlaag. Willem II koos bewust voor een aanvallende speelstijl tegen . "Dat deden en ook en die wisten te winnen. Waarom zouden wij dat niet kunnen?", vraagt Koster zich hardop af, om eraan toe te voegen dat de Amsterdammers de zaken 'prima' voor elkaar hadden. "Je hoopt dat ze iets minder scherp zijn met de wedstrijd tegen in aantocht. Maar ze hebben niets aan het toeval overgelaten."



Verdedigers Freek Heerkens en Jordens Peters zien genoeg verbeterpunten met de bekerfinale van 5 mei in het achterhoofd. "We moeten meer de as dichthouden. En we moeten Ajax proberen aan één kant te houden, niet teveel laten switchen. We moeten de beelden bekijken en in de competitie dusdanige wedstrijden op de mat leggen dat we met een goed gevoel heengaan", aldus Peters in gesprek met Omroep Brabant . Peters vult aan: "We moeten ook nog wat beter aan de bal zijn, want balverlies is dodelijk tegen Ajax."



"Aan de andere kant, deze wedstrijd heeft niks met die finale te maken", benadrukt Peters. "We hebben een aantal momentjes gehad, dan moet het meezitten. Dat geluk heb je nodig, zeker in een finale. Ik acht ons dan zeker niet kansloos." Ajax was zaterdag 'superscherp', merkt de verdediger op. "Met de diepgang van Neres, de terugzakkende Tadic, de lopende Van de Beek en Ziyech die hem kan neerleggen waar hij wil. Dan zie je dat het een niveautje hoger was vandaag."