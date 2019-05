"Waarom zou Mourinho dat aanbod accepteren? Ik snap het niet"

José Mourinho keert mogelijk op korte termijn terug in de voetballerij.

De Portugese oefenmeester, clubloos na zijn ontslag bij in december, staat hoog op het lijstje van de beleidsbepalers van Celtic en volgens de Daily Mirror is er al contact geweest tussen beide partijen. Neil Lennon werd in februari aangesteld als opvolger van de naar vertrokken Brendan Rodgers, maar lijkt na de zomerstop niet meer voor de groep te staan.

Oud-aanvaller Chris Sutton gaf in gesprek met BT Sport enkele details prijs over de gesprekken tussen de Schotse kampioen en Mourinho. "Het is een heel moeilijke klus, het is dus niet makkelijk om aan te geven wie de volgende manager is. Zoals altijd circuleren er een hoop namen. Mourinho is regelmatig genoemd en mij is verteld dat hij al een aanbod van Celtic heeft ontvangen. Maar waarom zou hij dat aanbod accepteren? Ik snap het niet. Ik ken niet alle ins en outs, maar weet zeker dat er een aanbieding is verstuurd naar Mourinho."



De voormalig coach van onder meer en , liet zich onlangs in de Engelse media uit over zijn volgende uitdaging in de trainerswereld. "Ik heb veel kwaliteiten. Een van die kwaliteiten is dat ik altijd respect heb voor andere clubs en de technische staf die daar werkzaam is. Ik heb nooit een naam van een geïnteresseerde club laten vallen of gezegd dat er contact is geweest. Toen ik in december wegging bij Manchester United heb ik gelijk gezegd dat ik pas in de zomer weer aan een nieuwe klus zou beginnen. Ik hoop echt dat ik in juli met veel energie met een nieuw project kan starten."



Mourinho is ook genoemd als mogelijke opvolger van Massimiliano Allegri bij , die afgelopen vrijdag zijn vertrek uit Turijn aankondigde. De clubloze trainer ondervindt echter hevige concurrentie van onder meer Maurizio Sarri (Chelsea) en -coach Simone Inzaghi, terwijl ook Zinédine Zidane, die in maart terugkeerde bij Real Madrid, in verband is gebracht met een terugkeer bij la Vecchia Signora .