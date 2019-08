"Waarom zou ik niet weer voor Oranje kunnen spelen?"

Riechedly Bazoer was na zijn doorbraak bij Ajax een van de meest gewilde talenten op de Europese velden.

Zijn broer en tevens zaakwaarnemer sprak zelfs met , maar zover kwam het niet. Via een omweg bij , en speelt de middenvelder dit seizoen voor . De 22-jarige middenvelder hoopt in Arnhem zijn loopbaan weer nieuw leven in te blazen en alsnog de absolute top te bereiken.

Bazoer maakte deel uit van de lichting met Jaïro Riedewald, Kenny Tete en Anwar El Ghazi. De vier ex-Ajacieden werden door velen gezien als de toekomst van het Nederlandse voetbal.

"Wij waren zeker de nieuwe generatie. Geen wolkje aan de lucht. Het maffe is dat die jongens die achter ons zaten, het nu doen. Eigenlijk precies zoals wij het leken te gaan doen", zegt Bazoer in gesprek met Voetbal International. "Je gunt het hen, je weet hoe hard ze ervoor moeten werken."

Als jong talent maakte Bazoer de overstap van de jeugdopleiding van naar die van . Hij was ongeduldig en wilde zo snel mogelijk doorbreken in Amsterdam. Terugkijkend op die periode erkent de middenvelder dat hij te ongeduldig was.

"Ik schoof door naar het eerste en dacht daarna daar gewoon te blijven. Maar na het trainingskamp moest ik terug naar Jong Ajax en in de Jupiler League aan de bak", memoreert de middenvelder.

"Dat leek me geen stap vooruit, maar De Boer kwam kijken en sprak met me. 'Rustig, je komt, je komt.' Hij hield ook woord. Daarna nam hij me bij het eerste en heb ik meteen gespeeld."

Bazoer veroverde een vaste basisplaats en het duurde niet lang voordat hij debuteerde in het . Daarna kreeg Bazoer een terugval onder Peter Bosz. Hij belandde op de bank, waarna hij koos voor een vertrek naar Wolfsburg.

Zijn periode in het buitenland werd allesbehalve een succes. Na een verhuurperiode bij FC Utrecht keerde hij deze zomer definitief terug in de om voor Vitesse te spelen. In Arnhem hoopt hij op betere tijden. "Ik reken erop dat ik weer terug kan komen. Waarom zou ik niet weer voor Oranje kunnen spelen?"