Waarom wordt The Sun gehaat door Liverpool-fans & verbannen op vele plekken?

Sinds de berichtgeving van The Sun over de Hillsboroughramp in 1989, is de krant verbannen in de stad - en dit is de reden waarom.

Al decennia lang hebben fans van - en degenen die in de stad wonen, of op de een of andere manier verwant zijn - The Sun geboycot. De krantenwinkels weigeren de krant te verkopen en anderen weigeren zelfs de volledige naam te noemen, in plaats daarvan wordt er verwezen naar "The S*n" of "The Scum".

De beruchtheid van The Sun met betrekking tot de stad Liverpool is een onderwerp sinds de Hillsboroughramp in 1989, toen 96 mensen kwamen te overlijden.

Goal zet alle informatie op een rij waarom The Sun nog steeds wordt geboycot in Liverpool en waarom zovelen in de North West nog steeds weigeren de krant vast te pakken.

Wat is The Sun?

The Sun is een tabloidkrant en een van de grootste kranten in het VK.

De krant heeft sinds de oprichting in 1964 voor veel controverse gezorgd, omdat het herhaaldelijk werd beschuldigd van het regelmatig vervalsen van informatie en misleidende krantenkoppen. Daarnaast wordt er beweerd dat het de dader is van de verspreiding van nepnieuws.

The Sun is een conservatief steunende krant en is de afgelopen jaren beschuldigd van rechtse ideeën en het steunen van vreemdelingenhaat en het pleiten tegen immigratie en vrij verkeer binnen het VK.

Wat is er gebeurd bij de Hillsboroughramp?

De Hillsboroughramp vond plaats op 15 april 1989, tijdens een halve finale-wedstrijd in de tussen Liverpool en Nottingham Forest. Tijdens de wedstrijd vielen er 96 doden en raakten 766 mensen gewond en het is tot op heden de ergste stadiongerelateerde ramp in de Britse sportgeschiedenis.

Zwakke stadioninfrastructuur, slecht fungeren door politieambtenaren tijdens de wedstrijd en veel te veel toeschouwers zorgden voor 96 doden onder Liverpool-fans op de Leppings Lane-tribune in het Hillsborough Stadium

De politie was niet in staat om de stroom van Liverpool-fans richting de Leppings Lane-tribune vóór de wedstrijd te stroomlijnen, waarbij wedstrijdbevelhebber David Duckenfield besloot een van de toegangshekken te openen met het oog op het matigen van de grote golf van supporters.

Toen hij het bevel gaf om het hek te openen, werden echter veel te veel supporters op de tribune toegelaten. Dat zorgde voor een desastreuze hoeveelheid mensen.

Duckenfield werd in november 2019 niet schuldig bevonden voor doorslag door grove nalatigheid in november 2019. Een rechtbank besloot in 2016 dat de catastrofe geen ongeluk was, maar wel was veroorzaakt door het falen van de politie.

Waarom haten Liverpool-fans The Sun?

Na de catastrofale gebeurtenissen in het stadion schreef de politie ten onrechte alle schuld toe aan de aanwezige Liverpool-fans en beschuldigde hen ervan dronken hooligans te zijn.

The Sun publiceerde vervolgens vier dagen na het incident op zijn beurt een artikel over het incident op de voorpagina met de kop "The Truth". Daarin werd de Liverpool-fans ook beschuldigd van de uiteindelijk 96 dode supporters vanwege hun acties op het veld.

Drie subtitels volgden de controversiële kop op, bestaande uit: "sommige fans stalen van de slachtoffers", "sommige fans urineerden op de dappere politie" en "sommige fans slaan politie in elkaar".

De krant verklaarde dat informatie over het vermeende gedrag van Liverpool-fans aan hen werd geleverd door politie-inspecteur Gordon Sykes, waarin hij verklaarde dat Liverpool-fans de doden over zichzelf hadden afgeroepen. Daarnaast werden naamloze politiefunctionarissen beschuldigd evenals het conservatieve parlementslid Irvine Patnick.

Het verhaal van The Sun ging vervolgens verder met de opmerking dat "drongen Liverpool-fans reddingswerkers kwaadaardig aanvielen terwijl ze probeerden slachtoffers te reanimeren" en "politieagenten, brandweermannen en ambulancepersoneel werden geslagen, geschopt en over hen geürineerd."

De media-aandacht van The Sun over de ramp leidde in de stad Liverpool voor een grote meerderheid tot een boycat van de krant en de verkoop zakte na 1989 en is sindsdien niet meer hersteld.

Het wordt niet alleen geboycot door Liverpool-fans, maar ook door de supporters van en degenen die over het algemeen een band hebben met de stad en de voetbalclub.

Campagnegroepen zoals Total Eclipse of The S*n -groep hebben gepleit voor de totale boycot van de krant in de stad.

Het Taylor-rapport uit 1990 concludeerde dat alle beschuldigingen van dronkenschap en gewelddag gedrag van Liverpool-fans ongegrond waren en verklaarde dat de meeste fans "niet dronken, of zelfs erger dan drank" waren.

Liverpool FC verbood journalisten van The Sun in 2017 om Anfield binnen te komen voor berichtgeving, door hen toegang tot wedstrijden en persconferenties te weigeren. Everton volgde een paar maanden later op Goodison Park.

In navolging van het verbod van Liverpool voor journalisten van The Sun tweette de Total Eclipse of The S*n -groep: "Na gesprekken met bestuurders van LFC zijn we blij u te kunnen meedelen dat Sun-journalisten geen toegang meer hebben tot clubgebouwen."

Heeft The Sun excuses gemaakt voor hun opmerkingen?

Ja en nee.

In 2005, vijftien jaar naar de ramp, publiceerde The Sun de volgende officiële verklaring: "Onze onzorgvuldigheid en onnadenkenheid na die zwartste dagen maakten het verdriet van hun famile en vrienden nog moeilijker te verdragen."

"Lang geleden hebben we ons publiekelijk verontschuldigd richting de families van de slachtoffers, vrienden en aan de stad Liverpool voor onze vreselijke fout. We zeggen vandaag graag nogmaals sorry: volledig, openlijk, eerlijk en zonder voorbehoud."

Kelvin MacKenzie, redacteur van The Sun tijdens de verslaggeving van Hillsborough, verontschuldigde zich in 1933 voor zijn acties, maar gaf uiteindelijk de schuld aan de misleidende informatie die hij van een parlementslid kreeg: "Ik betreur Hillsborough. Het was een fundamentele fout."

"De fout was dat ik geloofde wat een parlementslid zei. Het was een parlementslid van Tory. Als hij het niet had gezegd en de hoofdinspecteur het er niet mee eens was, zouden we er niet mee zijn gekomen."

In 2006 kwam hij echter terug op zijn verontschuldiging. Hij werd geciteerd tijdens een privéluch dat hij alleen excuses had gemaakt, omdat kranteneigenaar Rubert Murdoch hem daarom vroeg: "Ik had toen geen spijt en het spijt me nu niet."

Lees beneden verder

In 2012, na de publicatie van een rapport dat Liverpool-fans vrijsprak van alle schuld met betrekking tot de tragedie, verklaarde MacKenzie: "Vandaag bied ik mijn inwoners mijn welgemeende excuses aan voor die kop. Ik was ook totaal misleid."

"Het heeft meer dan twee decennia, 400.000 documenten en een tweejarig onderzoek gekost om tot mijn schrik te ontdekken dat het veel accurater zou zijn geweest als ik de kop 'The Lies' had geschreven in plaats van 'The Truth'. Ik publiceerde in goed vertrouwen en het spijt me dat ik het zo fout had."

Fans van Liverpool weigeren al lang de excuses van de krant en de voormalige redacteur.