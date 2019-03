Waarom wordt Casillas 'San Iker' genoemd?

De doelman was een sleutelspeler tijdens Spanje's en Real Madrid's meest succesvolle periodes en zijn bijnaam dankt hij aan zijn heldendaden.

Iker Casillas wordt officieel beschouwd als de beste doelman in de geschiedenis van Real Madrid, die de club hielp aan vijf landskampioenschappen in LaLiga en drie Champions League-titels.

Casillas, een speler die de jeugdafdeling van de club doorliep, speelde 725 keer voor Los Blancos en werd de aanvoerder, waarmee hij zijn status als clubicoon ondertekende.

Hij was ook een centrale figuur in de meest succesvole periode in de geschiedenis van Spanje, toen La Roja in 2008 en 2012 tweemaal Europees kampioen werd, evenals hun eerste WK-titel in 2010.

De statuur van de doelman is zodanig dat hij liefkozend bekend staat als San Iker onder de fans van Madrid, Spanje en nu FC Porto, waar hij zijn carrière afsluit.

Maar wat betekent de bijnaam en waarom noemen ze hem zo? Goal neemt een kijkje.

Waarom wordt Casillas 'San Iker' genoemd?

San Iker is Spaans voor 'Heilige Iker', wat je een idee geeft van het grote respect dat er voor Casillas is.

De natuurlijke bijbetekenis van zo'n bijnaam is dat de doelman een man is met goddelijke kwaliteiten, die het vermogen bezit om wonderen te verrichten.

Inderdaad, Casillas was een vroegrijp talent en brak in het seizoen 1999/2000 tegen de verwachting in door in het Real Madrid-team als een achttienjarige, waar hij de Duitse doelman Bodo Illgner verdreef als nummer 1. Hij speelde in en won een Champions League-finale in zijn doorbraakseizoen voordat hij zijn tweede titel twee jaar later toevoegde.

Terwijl hij bleef uitblinken in het Santiago Bernabéu, duurde het niet lang voordat de doelman zich als de eerste keus van Spanje vestigde en hij was de onbetwiste nummer één tijdens het WK 2002. Zijn optredens op dat toernooi betekenden het begin van het tijdperk van San Iker toen hij drie strafschoppen redde tegen Ierland om Spanje naar de kwartfinales te helpen.

Casillas' talent voor het maken van perfect getimede interventies in grote wedstrijden werd sterker naarmate hij ouder werd en maakte echt de titel van San Iker waar, met name tijdens de WK-finale van 2010 tegen Nederland. Zijn redding om Arjen Robben in de 62e minuut van het scoren af te houden toen de vleugelaanvaller op het afstormde, wordt vaak gezien als een van de bepalende momenten in zijn carrière. Hij kreeg tijdens het toernooi slechts twee doelpunten tegen en won de Golden Glove voor zijn bijdrage, waarmee hij succes van Robben voorkwam.

"Wanneer je de Golden Glove wint en het komt bovenop een teamprijs, dan is het heel bijzonder", vertelde Casillas aan FIFA TV . "Het winnen van een individuele prijs als je team niet gewonnen heeft, geeft je een leeg gevoel van binnen. Maar ik had het geluk dat we het WK hadden gewonnen en ik de beste doelman van het toernooi werd. Dus het verdubbelde het geluk voor mij."

Hoewel het een rol speelde, waren het niet alleen de schijnbaar wonderbaarlijke vaardigenheden die Casillas de bijnaam San Iker bezorgde, maar ook zijn houding, die sereen was onder druk. Inderdaad, zijn persoonlijkheid was een centraal onderdeel in het helen van de traditionele kloof die Spanje in het verleden had tegengehouden en zijn vriendschap met Xavi Hernández hielp bij het bevorderen van de samenhang binnen de gelederen van La Roja .

Passend, toen hij Real in 2015 verliet, demonstreerde Casillas het soort bescheidenheid die hem geliefd maakte bij zowel fans, vijanden als vrienden. "Ik wil niet herinnerd worden als een goede keeper of een slechte keeper", zei hij. "Ik wil gewoon herinnerd worden als een goed persoon, met mijn fouten."

Maar, zoals de fans van Real Madrid en Spanje weten, is er een verschil tussen goede mensen en heiligen.

Iker Casillas' erelijst

Lees beneden verder

Casillas heeft enorm veel succes gehad tijdens zijn carrière en won nationale, continentale en wereldwijde onderscheidingen.

Je ziet de prijzen die Casillas heeft gewonnen op club- en internationaal niveau, evenals een selectie van de individuele prijzen die hij heeft ontvangen.

Prijzen club

Real Madrid

LaLiga: 2000/01, 2002/03, 2006/07, 2007/08, 2011/12

2000/01, 2002/03, 2006/07, 2007/08, 2011/12 Copa del Rey: 2010/11, 2013/14

2010/11, 2013/14 Supercopa de España : 2001, 2003, 2008, 2012

2001, 2003, 2008, 2012 Champions League: 1999/2000, 2001/02, 2013/14

1999/2000, 2001/02, 2013/14 UEFA Super Cup: 2002, 2014

2002, 2014 Club World Cup: 2014

2014 Intercontinental Cup: 2002

FC Porto

Primeira Liga: 2017/18

2017/18 Supertaça Cândido de Oliveira: 2018

Internationale prijzen

Spanje

WK: 2010

2010 EK: 2008, 2012

Individuele prijzen