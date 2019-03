Waarom worden de halve finales van de FA Cup gespeeld op Wembley?

De beroemde locatie in Londen was traditioneel waar de finale werd gespeeld, maar de voetbalbond heeft het gebruik uitgebreid.

In de Engelse voetbaltraditie wordt het op spelen op Wembley – het iconische ‘Home of Football’ – gezien als het hoogtepunt voor veel spelers.

De heilige locatie was het gebruikelijke slagveld voor de -finale en andere dergelijke beslissende wedstrijden, evenals de interlands van Engeland, dus de grasmat werd bewaard voor een selecte groep.

De prestige die ermee verbonden was zodanig dat samen met Chas en Dave een lied uitbracht voor het bereiken van de finale van 1981!

De laatste jaren was het echter niet zo’n exclusieve locatie. De halve finales van de FA Cup worden daar nu ook afgewerkt, terwijl the Spurs het veld gedurende een aantal seizoenen als tijdelijk huis hebben gebruikt.

In de halve finales van de FA Cup 2019 neemt het in het stadion op tegen , terwijl de andere wedstrijd tussen en gaat.

Goal onderzoekt waarom de wedstrijden worden gespeeld op Wembley en wanneer de wijziging van kracht werd.

De halve finales van de FA Cup worden sinds het seizoen 2007/08 gespeeld op Wembley, na een beslissing van de FA in 2003.

Het was vooral een beweging die om financiële redenen werd aangestuurd, waarbij de FA ervoor zorgde dat het stadion - dat ongeveer 909 miljoen euro kostte - voldoende inkomsten had om zichzelf te betalen.

Inderdaad, als het grootste stadion in het Verenigd Koninkrijk met een capacitiet van 90.000, kan Wembley meer verdienen met de kaartverkoop dan met andere vergelijkbare locaties.

De eerste halve finale van de FA Cup op het nieuwe Wembley werd gespeeld tussen Portsmouth en West Bromwich Albion en tegen Barnsley in april 2008. Van de teams die op dat moment in de halve finale stonden, speelde alleen Portsmouth in de Premier League, terwijl de rest actief was in het Championship.

Voor 2008 werden de halve finales van de FA Cup traditioneel gespeeld op een handvol selectie locaties, waaronder Old Trafford in Manchester, Villa Park in Birmingham en Hillsborough in Sheffield.

Onvermijdelijk leidde de verandering naar de halve finales op Wembley tot enige onvrede, maar Nick Barron, die toen een woordvoerder van de FA was, zei dat het een 'financiële noodzaak' was.

"Er zullen traditionalisten overstuur raken van het idee dat de halve finales op Wembley worden gespeeld", zei Barron in 2003. "Zo zullen sommige fans van clubs een lange reis naar Londen moeten maken en we waarderen dat het niet noodzakelijk een ideale situatie is."

"Het is echter een financiële noodzaak om te betalen voor het nieuwe stadion. En de keerzijde is dat niet alleen meer fans de wedstrijden kunnen bekijken, maar dat ze dat ook zullen doen in het beste stadion ter wereld."

Terwijl Wembley traditioneel werd bewaard voor de finale voor 2008, organiseerde het oude stadion een aanval halve finales in de jaren negentig, waarbij de eerste wedstrijd in 1991 was tussen de Noord-Londense rivalen en Tottenham Hotspur.

Na meer dan een decennium dat de halve finale-wedstrijden in de hoofdstad worden gespeeld, zijn er echter geluiden geweest om het regionale element in de FA Cup te herstellen.

Bijvoorbeeld Aston Villa-directeur Keith Wyness voerde aan dat het spele van wedstrijden op Villa Park een positief idee was.

"Halve finales op Villa Park waren altijd heel speciale wedstrijden en we zouden ze graag hier terug willen zien", vertelde Wyness in 2018 aan the Mirror. "De rondreis in Engeland was goed en Villa Park als een van de locaties zou geweldig zijn."

"Het is ook de perfecte gelegheid voor de FA om te verhuizen naar de Midlands, het hart van het land."