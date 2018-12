Waarom wonderkind Juan Quintero nooit een superster werd

De Colombiaan kende een moeilijke jeugd om de volgende superster van zijn land te worden, maar hij moet die belofte nog steeds waarmaken.

Hij is de nieuwe held van River Plate, de zwaarwichtige spelmaker - of misschien gewoon bodemzware - levendige spelmaker die na Europees falen grootheid heeft bereikt in de Copa Libertadores. Juan Quintero heeft zijn vervagende carrière omgeslagen in een sensationeel 2018 en kan opnieuw van dromen van een grote carrière om zijn overduidelijke talent te volgen.

Quintero, nog maar 25, heeft bijna vanaf het begin gestreden tegen tegenspoed. Op tweejarige leeftijd liet de Colombiaanse vader, Jaime, zijn vroeg en kind achter in Medellín om zich bij het leger aan te sluiten, in de hoop zijn schamele economische vooruitzichten te verbeteren en een beter leven te bieden voor zijn jonge gezin.

Wat er daarna gebeurde is nog steeds gehuld in mysterie. De militaire gegevens geven aan dat Jaime werd ontslagen wegens slecht gedrag en met een bus teruggestuurd werd naar de Stad van de Eeuwige Lente. Zijn familie beweerde dat op de terugreis het voortuig van de 23-jarige werd tegengehouden voor paramilitaire leiders en hij werd gedwongen uit te stappen, 'verdwenen' door zijn ontvoerders. Hij werd nooit meer gezien.

De familie Quintero heeft de afgelopen 23 jaar vruchteloos veeleisende vragen gesteld over het lot van Jaime, een veelbelovende voetballer in de jeugdafdeling van Atlético Nacional, voordat hij stopte toen zijn geliefde zwanger raakte. De jonge Quintero moest snel opgroeien, zonder zijn vader, in een Medellín verwoest door het Escobar-cocaïnekartel dat in de jaren negentig de stad voornamelijk bestuurde, en zijn vaardigheden ontwikkelde hij onder het oog van oom en mentor Freddy die een plaatselijke voetbalschool runt.

Quintero's kleine gestalte - slechts 1,66 meter, hij is kleiner dan Lionel Messi - was nog een nadeel als het erom ging om door te breken in het professionele voetbal. Desalniettemin bleef hij doorgaan en maakte al vroeg naam bij de beroemde plaatselijke club Envigado (geboorteplaats van sterren als James Rodríguez, Gio Moreno en Fredy Guarín) voordat hij de voetstappen van zijn vader volgde en bij Nacional doorbrak.

Na een succesvolle huurperiode bij Pescara terwijl hij slechts negentien jaar oud was en een hoofdrol bij het WK Onder-20 van 2013 groeide Quintero uit tot een doelwit voor een aantal van Europa's grootste clubs. FC Porto won de strijd om zijn handtekening en hij speelde de volgende twee seizoenen in de eerste ploeg van de Portugezen, terwijl hij regelmatig flitsen van zijn vaardigheden liet zien, meestal vanaf de bank.

De discipline van de jongeling begon echter een echte zorg te worden. Quintero werd in de vroege uren van de ochtend regelmatig gezien in het gezelschap van reggaeton-sterren, waarbij er vragen werden gesteld over zijn inzet voor het spel. De laatste druppel in Europa kwam tijdens een rampzalige huurperiode bij Stade Rennais in 2015/16, een seizoen waarin hij slechts negen keer in de basis stond in de Ligue 1 en één keer scoorde. "Hij is een speler die volledig gedesoriënteerd is", zei coach Rolland Curbis wanhopig.

"Er zijn bepaalde gewoontes die hij moet veranderen. Hij denkt dat hij een basisspeler is, maar dat moet hij laten zien tijdens de training."

Beter spel was er tijdens zijn terugkeer naar Colombia bij Independiente Medellín, een overgang die geïnterpreteerd werd als een laatste poging om een carrière uit het slop te trekken. Quintero reageerde goed en maakte gedurende het jaar 2017 zestien doelpunten. Toen zijn huurovereenkomst in december echter voorbij was, waren er maar weinig teams, en zeker niet Porto, die graag een kans wilden maken op de spelmaker, totdat River toesloeg.

Zijn introductie in het Argentijnse voetbal was verre van soepel. Temidden van berichten dat River verschillende 'gedragsclausules' in zijn contract had opgenomen, die hem verboden om in nachtclubs en bars te komen, kwam Quintero moet een ander probleem aan in Estadio Monumental Antonio Vespucio Liberti.

Er werd beweerd dat de Colombiaan meer dan drie kilo aan overtollige kilo's droeg toen het seizoen 2018 opdoemde, hoewel hij die woorden ontkende: "Ik ben niet dik, ik ben een beetje klein en ik heb een grote kont."

Overgewicht of anderszins, kostte het Quintero tijd om zijn stempel te drukken. Zijn eerste doelpunt voor River kwam pas in april en meer dan een paar fans - niet voor de eerste keer in zijn carrière - zagen hem als een luxe aankoop, bedreven om laat van de bank te komen en een paar trucjes te laten zien, en niet veel anders.

Quintero zou al zijn twijfelaars ongelijk geven. Een sterk einde van het seizoen 2017/18 leverde hem een eerste oproep op voor de Colombiaanse ploeg sinds 2015, net op tijd voor zijn tweede WK, en hij was een van de spelers die het meeste indruk maakte tijdens een wisselvallig WK die eindigde in een uitschakeling tegen Engeland na strafschoppen. Terug bij River vestigde hij zich in een rol als impactvolle wisselspeler en hij keerde het tij in de Copa Libertadores kwartfinale tegen Independiente met een doelpunt die zijn team op weg naar de overwinning zette.

Dat was slechts een warming-up voor wat er zou komen. Vorige week zondag had Boca Juniors de leiding genomen in de returnwedstrijd in de finale van de Copa Libertadores, gespeeld in het Santiago Bernabéu van Real Madrid. Lucas Pratto stuurde de wedstrijd de verlenging in met zijn gelijkmaker en alles lag voor het grijpen nadat de stand na twee wedstrijden 3-3 was.

Breng de Colombiaan. Nadat hij nog een keer van de bank was gekomen maakte hij bijna een identiek doelpunt waardoor Indenpendiente werd verslagen, door vanaf de rand van het strafschopgebied zich vrij te spelen en de bal voorbij Esteban Andrada te schieten met een niet te stoppen afronding met zijn linkervoet. Net als Juan Pablo Ángel, Radamel Falcao, Mario Yepes en Teó Gutiérrez voegde Quintero zich bij een exclusieve lijst van Colombiaanse spelers die een plek veroverden in de hall of fame van River.

"Ik leed in stile, ik deed de moeite, ik werkte hard", zei de jubelende speler over zijn moeilijke start in Argentinië na het opheffen van de Copa. "Ik heb een slechte tijd gehad, ik heb geleden. Dat heeft me mentaal sterk gemaakt. Ik moest trainen om op het veld te antwoorden."

Zonder moeite, snel met de bal aan de voeten en gezegend met een magische linkervoet, is Quintero ook op zijn slechtst vervelend en lui met de gewoonte om zich niet te laten zien in wedstrijden, wat hem een irritante en boeiende speler maakt voor coachen, teamgenoten en fans.

Dat gebrek aan consistentie, zelfs na zo'n geweldig 2018, betekent dat hij een enorme gok blijft voor elke club die geïnteresseerd is in zijn diensten. Waar zijn huurperiode bij River Plate in januari ten einde loopt en FC Porto dat enthousiast is over een verkoop nu zijn marktwaarde is gestegen, worden Tottenham Hotspur en Wolverhampton Wanderers in verband gebracht met de 25-jarige aanvallende middenvelder, die ook een astronomisch aanbod ter waarde van ruim vier miljoen euro per jaar zou hebben gekregen om zijn carrière in China voort te zetten.

Elke beslissing zal worden genomen aan het einde van het WK voor Clubs, met het vooruitzicht van een overheerlijke ontmoeting tegen Europees kampioen Real Madrid wat de volgende doelstelling is voor Quintero en River. Eén ding is duidelijk: ongeacht welke tegenslag de Colombiaan tegenkomt, hij zal de uitdaging niet ontlopen.

Hij heeft zijn belofte als wonderkind nog niet ingeslost, maar er is nog steeds tijd voor Quintero om zich aan vast te klampen en te bewijzen dat hij de flitsen van briljantie van vorige week zondag week in week uit kan reproduceren op het hoogste niveau.