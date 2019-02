Waarom Real Madrid een probleem heeft met de VAR

Los Blancos kregen zondag opnieuw hulp van de VAR en toch is Real niet blij met het systeem. Maar waarom eigenlijk?

Real Madrid en de VAR. Twee termen die de laatste weken nauwelijks los van elkaar kunnen worden gezien. In vrijwel iedere belangrijke wedstrijd van de Madrilenen drukt de videoscheidsrechter z’n stempel op het duel met één of zelfs meerdere cruciale beslissingen.



Dat de nummer twee van La Liga zondag drie punten overhield aan de uitwedstrijd tegen Levante, was voor een groot deel te danken aan de arbitrage. Cheick Doukouré maaide volledig langs de bal toen hij in het strafschopgebied wilde uitverdedigen, maar uit de herhaling bleek dat hij tegenstander Casemiro óók niet raakte. De Braziliaan maakte echter een duikeling die best een Oscar-nominatie waard was.



De bal ging op de stip en Gareth Bale schoot Real in het slotkwartier in Valencia naar 1-2. Daar zou het bij blijven.In de uitwedstrijden bij Atlético Madrid (1-3) en Ajax (1-2) kon het resultaat ook al niet los worden gezien van een paar discutabele ingrepen van de VAR. En toch hoorde je Real en coach Santiago Solari dit seizoen ook al over de video-arbitrage mopperen.Het probleem dat Real Madrid met de VAR heeft, heeft eigenlijk alleen te maken met de manier waarop hij wordt ingezet. Dat benadrukt Alberto Pinero, die de Koninklijke voorop de voet volgt. "Real is altijd positief geweest over de komst van de VAR, maar zoals Solari onlangs ook zei op een persconferentie, wordt hij volgens de Madrilenen verkeerd gebruikt", zegt Pinero.We maken een klein uitstapje naar de Eredivisie. Daar gaf Pol van Boekel afgelopen weekend een strafschop aan Fortuna Sittard, in de thuiswedstrijd tegen sc Heerenveen. Op advies van VAR Ingmar van Oostrum ging Van Boekel de herhalingen bekijken en kwam hij ineens terug op zijn beslissing.In Spanje is zo’n situatie ondenkbaar, vertelt Pinero. "Want volgens de regels mag de scheidsrechter alleen door de VAR worden gecorrigeerd als er sprake is van een duidelijke fout, bijvoorbeeld bij de eerste strafschop die Real kreeg tegen Levante. Een speler van Levante maakte in de zestien meter een handsbal en zowel de scheidsrechter als zijn assistent zag het niet."Voor acties waarbij het om de interpretatie van de arbiter kan gaan, is dat anders. "In dat geval is de VAR niet bevoegd om de scheidsrechter te corrigeren. Hij mag de scheidsrechter nooit aan het twijfelen brengen."In het geval van Casemiro’s penalty mocht de VAR simpelweg dus niet ingrijpen. Pinero: "En zo zijn er in La Liga al veel meer curieuze momenten geweest, ook in het nadeel van Real, waarbij de VAR de hoofdscheidsrechter niet kon corrigeren. Dat is hier het grootste probleem. Barcelona, Atlético Madrid en andere clubs denken er net zo over als Real."Net als in de Champions League heeft de VAR onlangs ook zijn entree gemaakt in de Copa del Rey. Woensdagavond strijdt Real Madrid op eigen terrein tegen Barcelona om een plaats in de finale. De eerste wedstrijd in Camp Nou leverde Los Blancos eerder deze maand een goede uitgangspositie op (1-1).Barça-coach Ernesto Valverde zei in de aanloop naar de kraker dat zijn spelers niet bang zijn voor nieuwe problemen met de VAR. "We richten ons alleen op een overwinning, vooral omdat we niet doorgaan als we niet scoren."Om een volgende controverse te voorkomen, zou het in elk geval al een stuk helpen als de spelers van beide teams niet als stervende zwanen naar de grond gaan.