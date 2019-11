Waarom Newell's dromen over Messi nooit zullen uitkomen

De ster van Barcelona lijkt een einde te hebben gemaakt aan de hoop dat hij op een dag voor de club uit Rosario gaat voetballen.

De merkwaardigste aanblik in de voetbalwereld was afgelopen week ongetwijfeld te zien in de Argentijnse stad Rosario, in een wedstrijd van die normaal gesproken onbeduidend zou zijn.

Diego Maradona kreeg daar dinsdagavond een uniek en overdreven geschenk om vanuit een grote leren stoel de wedstrijd van Gimnasia de La Plata te bekijken. De Argentijnse legende zag zijn team met 0-4 winnen van Newell's Old Boys. Veel fans van de thuisploeg vroegen zich af of hun club niet te ver was gegaan met hun eerbetoon aan de man die er in 1993 een korte, maar roerige periode onder contract stond.

Newell's is duidelijk een club die zijn helden vereert. Een tweede aanwijzing daarvan zit in de naam van het stadion. Estadio Marcelo Bielsa is vernoemd naar de huidige manager van Leeds United, die begin jaren '90 veel succes met de club had. Er is echter één man die La Lepra meer dan ieder ander zouden willen verwelkomen.

Al jaren is het de ultieme droom van iedere Newell's speler, coach en supporter om Lionel Messi terug te halen, zodat de cirkel weer rond is. Voordat Messi in een wereldster werd, begon hij met voetballen in de straten van Rosario en de jeugdopleiding van Newell's Old Boys. Maar terwijl Maradona even terug was, zij het als coach van de tegenstander, wordt de hoopt dat Messi terugkomt steeds minder naarmate de jaren verstrijken.

"Ik wil Barcelona niet verlaten. Ik droom ervan om voor Newell's te voetballen, maar ik weet niet of dat gaat gebeuren", zei de Argentijnse aanvoerder vorige maand tegen TyC Sports.

Zijn voornaamste reden is van fundamenteel belang: de 32-jarige routinier woont al bijna twintig jaar in Catalonië, waar hij ver van huis een gezin heeft gesticht. Messi en zijn geliefden voelen zich heel gelukkig aan de overkant van de Atlantische Oceaan.

"Ik heb een gezin en zij komen op de eerste plaats, boven mijn eigen wensen. We zouden dan moeten proberen om ze te overtuigen", voegde de topschutter toe. "Wanneer ik met Thiago speel en ik zeg dat we ergens anders naartoe gaan, heeft hij daar een hekel aan. Als we een maand in Argentinië doorbrengen, wil hij al terug naar zijn vrienden."

Met drie jonge zonen die geboren en getogen zijn in Barcelona, zijn Messi's zorgen natuurlijk niet zo vreemd. Maar ze vertellen wellicht niet het volledige verhaal waarom het wachten van Newell's waarschijnlijk zal eindigen in een teleurstelling. De situatie in Argentinië, en Rosario in het bijzonder, is namelijk ook een bepalende factor voor Messi om weg te blijven.

De stad in Santa Fe heeft als bijnaam 'Het Chicago van Zuid-Amerika' vanwege zijn vroegere positie als centrum van de Argentijnse vleesverpakkingsindustrie. De havens van Rosario en het nabijgelegen San Martin - San Lorenzo behoren tot de grootste van het continent. Rosario dankt de bijnaam ook aan z'n twijfelachtige reputatie in de maffiawereld. Anno 2019 hebben drugshandel en de kartels hun wortels laten vallen in de arme buitenwijken van de stad, inclusief Grandoli, het stadsdeel waar Messi is opgegroeid. Hele gemeenschappen worden verwoest met drugs en geweld.

In 2018 werden er in heel Rosario 198 moorden geregistreerd. Dat is vier keer zoveel als in het naburige Córdoba. Veel van de daders en slachtoffers zijn minderjarig, in sommige vallen amper dertien of veertien jaar, neergeschoten vanaf een motor en achtergelaten op straat in een vicieuze cirkel van moorden en wraakaanvallen.

De voetbalwereld is verre van immuun voor zulk geweld: in het afgelopen decennium zijn meer dan tien fans van Newell's vermoord als onderdeel van een interne strijd tussen verschillende groeperingen van de Barra Brava hooligans. Deze week nog ging een groep woedende fans van rivaal Rosario Central verhaal halen bij de training van de ploeg, uit teleurstelling over de slechte resultaten.

"Ik zou graag in het Argentijnse voetbal hebben gespeeld. Ik ging er eerder altijd naartoe met mijn vader. In het stadion, op de tribunes, dat was geweldig", ging Messi verder tegen TyC. "Trouwens, het moet wel een gekkenhuis zijn om in de derby tussen Newell's en Central te spelen."

"Het voetbal is qua sport min of meer hetzelfde, maar de mensen ervaren het heel anders. De mensen in Argentinië zijn veel gekker. Het betekent heel veel voor hen als de derby niet wordt gewonnen. Hier in Spanje wil je winnen, maar als je verliest is het ook geen groot probleem. Maar daar kun je je huis echt niet uit als je de derby verliest."

"De waanzin die je dagelijks ziet, straalt ook over op het voetbal en dat is een ramp. We zien het ook in de WK-kwalificatiereeks, al is dat wel anders. We moeten heel Zuid-Amerika door en het lastige is dan dat je amper kunt slapen. Fans doen er bij het hotel alles aan om je 's nachts wakker te houden. Wedstrijden in de Copa Libertadores zijn nog erger."

De economische problemen in Argentinië zijn ook ontmoedigend. Er is meer dan 50 procent inflatie per jaar en naar schatting leeft bijna 40 procent van de bevolking momenteel in armoede. Bovendien zijn er nieuwe, extreme beperkingen voor het gebruik van buitenlandse valuta, na een massale devaluatie. Messi's thuisland bevindt zich op z'n zachtst gezegd dus in een moeilijke positie. Veel kenners vergelijken de situatie met de crisis van een jaar of twintig geleden, die bijdroeg aan Messi's beslissing om Rosario achter zich te laten.

Dergelijke problemen zijn dus zeker niet nieuw in het land en ze vormden voor veel voetballers geen obstakel om toch terug te keren naar hun jeugdliefde. Spelers als Juan Sebastián Verón, Juan Román Riquelme, Ariel Ortega, Carlos Tevez, Gabriel Heinze, Diego en Gabriel Milito en Maxi Rodríguez kwamen de afgelopen jaren allemaal terug. Lucratieve contracten werd opgeofferd voor een avontuur in de ruwe Primera Division.

Als één van de rijkste sporters van deze planeet zal het Messi niet verbazen als hij een deel van zijn salaris zou moeten inleveren. Zijn beslissing heeft meer te maken met persoonlijke zaken, zoals de angst om een jong gezien te ontwortelen en naar een plek te brengen waar hij hun veiligheid niet denkt te kunnen garanderen.

"Je kan worden vermoord om een fiets", zei Messi in 2018 tegen America TV. "Overal worden mensen beroofd en je kunt niet eens rustig over straat lopen, omdat je moet uitkijken of niet iets gebeurt."

"Ik weet dat er nog veel meer problemen in Argentinië zijn, maar de veiligheid is wel essentieel."

Tenzij men in Argentinië de komende jaren fundamentele veranderingen kan doorvoeren, lijkt het erop dat Lionel Messi zijn schoenen aan de wilgen gaat hangen zonder dat hij ooit als speler een stap in het Estadio Marcelo Bielsa heeft gezet.