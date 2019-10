Waarom Man United mogelijk nog een tijdje met Solskjaer opgescheept zit

De gevallen grootmacht presteert dramatisch onder leiding van de Noor, maar een voor de hand liggend alternatief is er ook niet.

mag dan misschien het vertrouwen in Ole Gunnar Solskjaer gaan verliezen, maar de club zal wellicht toch langer aan hem vast moeten houden dan men zou willen.

De Red Devils zijn qua wanbeleid in zo'n diepe crisis terechtgekomen dat het bijna onvermijdelijk lijkt dat Solskjaer binnen enkele weken uit zijn functie moet worden ontheven. Er staat echter geen geschikte kandidaat klaar om hem op te volgen.

Een zware nederlaag tegen koploper , als de interlandperiode volgende week voorbij is, kan de manager in een onhoudbare situatie plaatsen.

Voor de excuses alvast de realiteit: een dikke nederlaag zou betekenen dat de manager niet in staat is gebleken om zijn spelers te motiveren voor - qua rivaliteit voor de fans - de grootste wedstrijd van het seizoen. Het zou ook aangeven dat de versterkte defensie nog steeds niet vol kan houden als dat noodzakelijk is, en dat de club in degradatievorm zou verkeren.

Dat alles bij elkaar opgeteld zou toch om een reactie van de clubleiding vragen. Een selectie die verstoken lijkt van inspiratie en waarin meerdere spelers ontevreden zijn, moet op z'n plaats worden gezet of worden versterkt door nieuwe spelers.

Ed Woodward koos sinds de komst van Solskjaer vooral voor het eerste. Peperdure fouten als Alexis Sánchez en Romelu Lukaku werden van de hand gedaan. Hun vervangers zijn niet goed genoeg, maar degenen die wilden vertrekken, zijn in elk geval grotendeels weggegaan.

Maar het is inmiddels oktober. Met nog bijna drie maanden te gaan tot de transferperiode in januari begint, kunnen lastige spelers nog niet eruit worden gezet. Het is onmogelijk om hen te negeren zonder dat de groep verder demoraliseert. United moet het tot de zomer voor een heel groot deel met deze selectie doen.

De verleiding is om daarom op zoek te gaan naar een tijdelijke boost door de manager te vervangen, wat ook gebeurde toen José Mourinho zijn ontslag kreeg.

Een duidelijke vervanger is echter niet te vinden. De snelle wisseling tussen Mourinho en Solskjaer suggereerde dat de komst van de Noor al was geregeld voordat de Portugees te horen kreeg dat hij moest inpakken.

Mourinho arriveerde toen Louis van Gaal al lang wist dat zijn dagen op Old Trafford geteld waren. Maar dit keer is er geen mogelijkheid om een geloofwaardige trainer aan te trekken.

Solskjaer was onervaren, maar hij is natuurlijk wel een man die de club begrijpt. Over welke potentiële nieuwe manager zou men hetzelfde kunnen zeggen?

Als er intern een opvolger wordt gezocht, kom je al snel bij Michael Carrick en Michael Phelan uit. De rol van Nicky Butt in de Class of '92 zou de spanningen en potentiële belangenconflicten alleen maar verergeren als hij zou worden benoemd.

Er zijn twee managers die het meest waarschijnlijk lijken: Mauricio Pochettino en Massimiliano Allegri.

Het probleem met Pochettino is dat het United een slordige 33 miljoen euro zou kosten om de Argentijn weg te halen bij .

Hoewel het lijkt het alsof Pochettino zijn langste tijd in Noord-Londen wel heeft gehad, gaat Daniel Levy niet zomaar akkoord als er geld op tafel moet komen. Hij is niet gek en hij moet een bedrijf runnen. United heeft veel miljoenen te spenderen, maar de Glazers geven niet altijd enthousiast hun geld uit.

Solskjaer was niet duur om over te nemen van Molde. Tenzij de Spurs nog dramatischer imploderen dan United, is Pochettino tot komende zomer geen optie. En wellicht doet de Zuid-Amerikaan dan wel een veel aantrekkelijker aanbod. Het probleem van concurreren met een andere glamoureuze club is dat degene die prijzen wint een veel mooiere bestemming is.

Allegri is ondertussen de Engelse taal aan het leren en hij neemt vrijaf na zijn periode bij . Daar werkte hij samen met misschien wel het meest efficiënte scoutingsteam van allemaal, dat hem een steeds betere ploeg leverde, onlangs dat Juve veel minder financiële middelen had dan United.

Met andere woorden, Allegri werkte bij een club die niet met paniek maar met intelligentie aan z'n selectie bouwde. United blijft zich verzetten tegen de komst van een director of football, want zo groot is hun afkeer van een verstandige structuur. Voor een buitenstaander die gewend is aan professionaliteit lijkt het alsof United alleen handelt op basis van z'n naam.

De naam van Manchester United is voor veel mensen in het voetbal nog steeds verleidelijk. Misschien komt Allegri in de verleiding om naar Old Trafford te komen als hij in januari wordt gevraagd, maar de Italiaan heeft zelf de touwtjes in handen. Hij kan bepalen hoeveel invloed hij krijgt en er valt voor hem weinig te winnen als hij de eerste zes maanden met een scheve, ontoereikende selectie moet werken. Waarom United niet laten wachten?

De timing van het probleem maakt de ernst ervan alleen maar erger. Er is geen snelle oplossing te bedenken en transferoplossingen voor de lange termijn zijn te ver weg om een nieuwe manager aan te moedigen om risico te nemen. United kan zich niet nóg een compromis veroorloven. Vasthouden aan Solskjaer is nog niet gegarandeerd de slechtste optie, ook al is het ook geen voordelige.

Er speelt ook een ander probleem.

Iedereen weet dat de schuld voor de huidige situatie al jaren in de maak is, en dat de verantwoordelijkheid bij Woodward en de familie Glazer ligt. Voor Woodward zou het ontslag van Solskjaer betekenen dat de club alles heeft geprobeerd, van de superster tot een clubicoon, maar dat niets heeft gewerkt. En elk jaar kun je weer een variabele wegstrepen.

De enige constante factoren zijn nu de eigenaren en leidinggevenden, die sneller door hun excuses en oplossingen raken dan dat de problemen zich opstapelen.