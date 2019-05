Waarom Liverpool 5,23 miljoen misliep met bereiken CL-finale

Liverpool presteerde deze week het onmogelijk geachte, door ten koste van Barcelona de finale van de Champions League te bereiken.

The Reds wonnen voor eigen publiek met 4-0, na een eerdere 3-0 nederlaag in het Camp Nou. Door de overwinning is echter wel een potentieel bedrag van 5,23 miljoen euro misgelopen, meldt de Daily Mirror twee dagen na de wedstrijd.

In januari 2018 stapte Philippe Coutinho voor minstens 120 miljoen euro over van Liverpool. Dat bedrag kon via bonussen oplopen tot 160 miljoen euro, maar een van die bonussen kan niet meer in werking treden. Liverpool en hadden immers afgesproken dat een bedrag van 5,23 miljoen euro zou worden overgemaakt als de Spaanse grootmacht dit seizoen de zou winnen.



Barcelona had dan uiteraard nog wel de finale moeten winnen. Erg rouwig zal Liverpool overigens niet zijn om de misgelopen miljoenen. De club verzekerde zich met het bereiken van de finale van vijftien miljoen euro, een bedrag dat kan oplopen tot negentien miljoen euro als de ploeg van Jürgen Klopp op zaterdag 1 juni te sterk is voor in de eindstrijd.



Coutinho werd de duurste aankoop uit de clubgeschiedenis van Barcelona, maar heeft vanaf het begin al moeite gekend om zijn draai te vinden. De Braziliaan werd de afgelopen maanden in verband gebracht met een transfer naar of , maar ontkende vorige maand op een transfer te azen. "Dit is pas mijn tweede seizoen hier. Ik heb al de nodige prijzen gewonnen, maar ik ben veeleisend en ambitieus. Daardoor wil ik alleen maar meer", verzekerde Coutinho.