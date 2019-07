Waarom krijgt Juventus de naam Piemonte Calcio in FIFA 20?

Juventus is afwezig in FIFA 20, maar door welk team wordt de Italiaanse kampioen vervangen. Hoe gaat dat precies in zijn werk?

FIFA 20 verschijnt op 27 september in de winkels en net als altijd zal de game de grootste clubs ter wereld bevatten, maar dit jaar is er dus een grote afwezige: .



In plaats daarvan komt Piemonte Calcio in de plaats. Een club met een nieuw logo en eigen tenues.



Het is ongetwijfeld een tegenvaller voor EA Sports dat zo'n grote club als Juventus niet in de game kan verschijnen. De uitgever hoopt dat Piemonte Calcio een goede vervanger is.



Maar wat is de reden van deze verandering? Goal brengt je op de hoogte.

Waarom heeft Juventus in FIFA 20 de naam Piemonte Calcio?

De naamsverandering van de Oude Dame in de nieuwe FIFA-game heeft te maken met het einde van de samenwerking tussen Juventus en EA Sports.



Juventus heeft namelijk een exclusieve deal gesloten met Konami die bepaalt dat de club alleen verschijnt in eFootball Pro Evolution Soccer 2020 .



Deze deal houdt in dat EA Sports - en iedereen met uitzondering vna Konami - het merk Juventus niet meer mag gebruiken, inclusief het officiële clublogo en de tenues.

Juventus are to be renamed as "Piemonte Calcio" in #FIFA20 😵



What's your favourite fake name from a video game? 🎮 pic.twitter.com/X8OySFyg6J — Goal (@goal) July 16, 2019

In het verleden waren de rollen nog omgedraaid. Eerdere edities van Konami's voetbalgame kregen een cultstatus omdat men van veel clubs en spelers de licenties niet had. Gamers speelden dan bijvoorbeeld met Ryan Greggs, Ruud vom Mistelroum of Ronarid (de Braziliaanse Ronaldo) in hun team.



De plotselinge beëindiging van de samenwerking tussen Juve en EA Sports komt na de beslissing van laatstgenoemde om Cristiano Ronaldo - die de cover van FIFA 18 en 19 sierde - te verwijderen uit promotionele afbeeldingen en als de 'cover star' van FIFA 20.



Neymar, Kevin De Bruyne en Paulo Dybala verschenen in Ronaldo's plaats in februari 2019. Het is niet bekend of Juventus' nieuwe samenwerking met Konami te maken heeft met de beslissing van EA Sports.

Wat betekent Piemonte Calcio?

Omdat EA Sports de echte clubnaam van Juventus niet mag gebruiken, moest er een andere naam worden gevonden. 'Piemonte Calcio' betekent letterlijk 'Piemonte Voetbal' en verwijst naar de regio waar de grootmacht uit de vandaan komt.



Piemonte - soms ook wel geschreven als 'Piedmont' - ligt in het noordwesten van Italië, tegen de grenzen met Zwitserland en Frankrijk. De vertaling van de naam is zoiets als 'aan de voet van de bergen', een erkenning van de beroemde Alpen-achtergronden in het gebied.



Er zijn in Italië verschillende clubs die daadwerkelijk 'Calcio' in hun officiële clubnaam hebben staan, zoals Brescia Calcio, Cagliari Calcio en (Associazione Calcio Milan).



Opvallend detail: in Pro Evolution Soccer 2019 werd Juventus nog 'PM Black and White' genoemd, waarbij PM de afkorting was van Piemonte.

Heeft Piemonte Calcio de echte spelers van Juventus?

Terwijl het Juventus-merk dus niet voorkomt in FIFA 20, lijkt het erop dat Piemonte Calcio wel de spelers heeft die in werkelijkheid bij Juve onder contract staan.



EA Sports verklaarde: "Real-world spelers, inclusief authentieke namen en gezichten, zullen gebruikt worden voor de Piemonte Calcio-selectie in FIFA 20 en in FIFA 20 Ultimate Team."

Matthijs De Ligt is going where no man has gone before 🇮🇹 pic.twitter.com/DpW52Q5ozd — DAZN Canada (@DAZN_CA) July 17, 2019

Kortom, we gaan Matthijs de Ligt, Aaron Ramsey en Ronaldo terugzien bij hun 'nieuwe' club en dat is goed nieuws voor FIFA-fans die graag met Juventus spelen.



Los van de clubnaam, het logo en de tenues zal Piemonte Calcio sterk op het echte Juventus lijken en de selectie wordt volledig opgenomen in de game. De club is beschikbaar voor Kick-Off, Ultimate Team, Career Mode en VOLTA Football.



Tot slot lijkt het er echter wel op dat het Allianz Stadium, de thuishaven van de Turijnse kampioen, niet voorkomt in FIFA 20.