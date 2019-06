Waarom Juventus peperdure Pogba moet vergeten en voor De Ligt moet gaan

Met de twijfels of Pogba's speelstijl wel past bij de werkwijze van Maurizio Sarri kan Juventus zich beter op het Nederlandse wonderkind richten.

maakte een kostbare fout door Paul Pogba in 2012 transfervrij te laten gaan. Hem terughalen voor 105 miljoen euro was echter nog erger.



Het was niet alleen vanuit het perspectief van United een raadselachtige transfer. Voor Pogba zelf was de overstap ook niet echt logisch.



Zijn zaakwaarnemer Mino Raiola had altijd gezegd dat de speler alleen zou verlaten voor 'één van de absolute topclubs'. Maar hij verhuisde naar Old Trafford. De afbrokkelende thuishaven van een ooit zo geweldige club die na het vertrek van clublegende Sir Alex Ferguson in moeilijke tijden was terechtgekomen.



In het beste geval zou je de terugkeer van Pogba in Manchester kunnen beschrijven als een emotionele onderneming, een bewonderenswaardige poging om een paar onafgemaakte zaken te regelen. In het slechtste geval was het meer een commercieel avontuur, een lucratieve deal die Pogba, Raiola en United veel opleverde.



Pogback voelde meer als een soort evenement dan een voetbaltransfer, een lancering van een merk. Adidas vierde de historische deal met een video op social media waarin muziek van hun cliënt Stormzy werd gebruikt.



Uiteindelijk is het op de lange termijn voor de speler echter uitgedraaid op een PR-ramp. Tijdens een promotie-tour in Japan liet de Fransman onlangs weten dat hij toe is aan een nieuwe uitdaging.



Het is veelzeggend dat veel United-fans opgelucht zouden zijn als Pogba is vertrokken.



Zijn vermeende gedrag als een prima donna is zo irritant en vervelend geworden dat er nu steeds meer sympathie ontstaat voor de verguisde José Mourinho, die op Old Trafford meerdere keren met Pogba clashte.



Het meest opvallende moment was het misverstand op de training over een slechte getimed bericht op social media en Pogba's beruchte actie na het uitduel met . Hij drong er toen op aan om met zijn Rolls-Royce, gereden door zijn chauffeur, terug te gaan naar Manchester United in plaats van met de spelersbus. Een opmerkelijk verhaal dat ertoe leidde dat Mourinho naar hem verwees met 'Zijne Excellentie'.

Dus na alles wat er de afgelopen drie jaar is gebeurd, waarom zou Juventus overwegen om Pogba terug te nemen?



Of beter gezegd, waarom zou de Oude Dame een transfer van circa 170 miljoen euro plus bijna zeventien miljoen aan salaris overwegen om af te troeven?



Ten eerste gelooft Juve dat een transfer van Pogba zowel in financieel als sportief opzicht positief zou zijn.



Als club zijnde is men in Turijn geobsedeerd door het winnen van de . Dat is ook waarom Cristiano Ronaldo vorig jaar werd binnengehaald. De komst van de ervaren Portugees was om twee redenen gerechtvaardigd: ten eerste is de vedette een bewezen winnaar die nog steeds in topconditie is en ten tweede is hij een wereldwijd fenomeen. Alleen al de associatie met het merk 'CR7' gaf de commerciële aantrekkingskracht van Juve een enorme boost.



Wat dat betreft zou de komst van Pogba dat profiel van Juve alleen maar verhogen. Hij zou bovendien - net als de transfervrije aanwinst Aaron Ramsey - doelpunten toevoegen aan een middenveld dat vorig seizoen te weinig scoorde.



Vergeet niet dat Ronaldo in 2018/19 de enige Bianconero was die wist te scoren in knock-outfase van de Champions League. Pogba zou in dat opzicht zeker kunnen helpen. De 26-jarige Fransman heeft immers met zestien goals het meest productieve seizoen uit zijn carrière achter de rug.



Maar wat heeft hij Juve nog meer te bieden?



Zoals Jorge Valdano opmerkte toen hij de interesse van Real Madrid in Pogba evalueerde: "Hij is geen speler die veel bijdraagt aan de opbouw." Zou hij in die context wel geschikt zijn voor de ingewikkelde speelstijl van Maurizio Sarri?



Geen enkele club is echter meer bekend met Pogba's sterke en zwakke punten. Uit ervaring weten de Italianen wat hij wel en niet kan.



De grootmacht uit de besefte dat hij geen echte nummer 10 is, dat hij te weinig discipline heeft om als verdedigende middenvelder te spelen en dat hij alleen vanaf de linkerkant op een driemansmiddenveld echt effectief kan zijn.



Op die positie zou de club hem opnieuw inzetten, in Sarri's 4-3-3-formatie. Op zo'n oppervlakkig niveau ziet het er perfect uit. Maar je kunt je afvragen of Pogba echt zou floreren in een ploeg die veel voetbalt door slechts één of twee keer de bal te raken.

De middenvelder doet op het veld graag wat hij zelf wil en zulke karakters passen zich vaak niet goed aan aan Sarriball. Jamie Carragher zei vorig jaar al dat Pogba totaal niet zou passen bij vanwege het snelle en korte combinatievoetbal van de Catalanen.



Onder Sarri in Turijn zou de speler er net zo misplaatst uit kunnen zien. Het maakt van hem een kolossale en onnodige gok van 170 miljoen euro, zeker aangezien -vedette Sergej Milinkovic-Savic voor de helft van dat bedrag beschikbaar is en Nicolò Zaniolo, de nieuwe hoop van Italië, zelfs voor een kwart.



Bovendien staat Juventus ook al op het punt om de verbannen Adrien Rabiot over te nemen van Paris Saint-Germain. Door zijn transfervrije status is hij wel een gokje waard, in tegenstelling tot Pogba.



Rabiot kan kwaliteiten aan het middenveld toevoegen waar Juve zo naar verlangt. Tegelijkertijd blijft er budget over om de strijd om Matthijs de Ligt te winnen. De -aanvoerder moet de net zo wanhopige behoefte oplossen om de oude Turijnse verdediging te verjongen.



Giorgio Chiellini wordt deze zomer 35 jaar en Leonardo Bonucci, nu 32, heeft na zijn terugkeer uit Milaan een heel moeilijk jaar gehad. Achter hen is er alleen nog Daniele Rugani, die zich niet heeft ontwikkeld zoals Juve had gehoopt. Al zou een reünie met Sarri, zijn voormalige trainer bij , zijn carrière een kickstart kunnen geven.



Juventus gaat zich deze zomer mogelijk versterken met Cristian Romero (Genoa) en Merih Demiral ( ). Maar dan nog schreeuwt het elftal van de Oude Dame om een verdediger van wereldklasse zoals De Ligt.



De Nederlander zou ongeveer de helft moeten kosten als Pogba. Juve komt dichter bij een deal van 70 miljoen euro voor het 19-jarige supertalent.

Lees beneden verder

Los van de tactische en financiële zorgen is er ook de kwestie van Pogba's consistentie en concentratie.



Als hij volledig gefocust en gemotiveerd is, is hij bijna niet te stoppen. Dat hebben de United-fans gezien in de zes weken na het vertrek van Mourinho. Toch was hij regelmatig onzichtbaar in een aantal belangrijke wedstrijden van zijn club.



Mourinho is natuurlijk bevooroordeeld als het gaat om een beoordeling van Pogba, maar het was interessant om hem te horen zeggen dat de Franse international op het WK van 2018 zo'n andere speler leek, omdat hij toen geen afleiding had.



"Ik denk dat het WK voor een speler als hem de perfecte leefomgeving is om zijn beste spel te laten zien", zei de Portugees tegen ESPN. "Waarom? Omdat je een maand lang van alles bent afgesloten. Dan kan hij alleen maar aan voetbal denken."



Het is een veel gehoorde kritiek op Pogba's spel dat hij, zoals Carragher het ooit omschreef, altijd een 9 of een 4 scoort. "Er is bij hem geen tussenweg. Ik vind dat je geen team om hem heen kan bouwen, omdat hij veel te wisselvallig is."



Een tegenargument is natuurlijk dat Juventus geen team om hem heen zou gaan bouwen.

Ronaldo is de onbetwiste ster, terwijl Miralem Pjanic waarschijnlijk de touwtjes op het middenveld in handen moet nemen. De 'Jorginho-rol', om het zo maar te zeggen.



Van Pogba zou dus niet worden gevraagd om het spel te maken, maar alleen de wedstrijd te beïnvloeden met een plotselinge creatieve ingeving.



Het is een klus die hij met succes uitvoerde in zijn eerste periode in Turijn, met Andrea Pirlo en Arturo Vidal naast zich.



Pogback: Part II zou vast en zeker in Turijn veel beter verlopen dan in Manchester. De international zou dan in een sterker elftal terechtkomen, met betere spelers en een betere trainer om zich heen.



Het moeilijke deel is echter dat de clubleiding overtuigd moet worden dat Pogba zo'n gigantische investering waard is.



Rabiot kan een contract ondertekenen voor zeven miljoen euro per jaar, terwijl De Ligt jaarlijks zelfs vijftien miljoen kan opstrijken.



Juve kan het zich dus niet veroorloven om voor 170 miljoen euro een gokje te wagen op Pogba. Laat Real Madrid hem maar halen. Maak niet dezelfde fout als Manchester United.



Focus op De Ligt. Hij vertegenwoordigt de toekomst. Pogba behoort tot het verleden.