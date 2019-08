Waarom is Barcelona's Camp Nou niet beschikbaar in FIFA 20?

Een van de meest iconische stadions in het voetbal zal geen speelbare locatie zijn in de komende release - en dat kan nog wel enige tijd duren.

Fans van FIFA 2020 - en met name -supporters - zullen dit jaar teleurgesteld zijn vanwege het feit dat Camp Nou niet langer een speelbaar stadion is in de game. Naarmate de release op 27 september van de game nadert, neemt het enthousiase over de nieuwe titel toe. De afwezigheid van de iconische locatie in het spel, is slechts één van de opmerkelijke aspecten.

Konami, de maker van eFootball PES 2020, heeft in de loop van de zomer een aantal exclusieve licenties verkregen. De meest noemenswaardige is die van de rechten van de Italiaanse landskampioen Juventus . Bovendien heeft de ontwikkelaar ook de rechten van de Argentijnse grootmachten en weten te veroveren, met al hun bijbehorende namen, logo, shirts en stadion.

Hoewel de overname van Barcelona van FIFA niet zo groot is - het team, de spelers en het logo blijven bestaan in het EA-spel - is Camp Nou exclusief geclaimd door de Japanse spelproducent.

In juni werd de volgende verklaring uitgegeven: "KONAMI en FC Barcelona hebben hun relatie vernieuwd met een nieuwe Global Partners-overeenkomst, wat KONAMI uitgebreide toegang biedt tot de sterren van de club en een prominente zichtbaarheid van de echte wedstrijddagervaring. Om dit te onderstrepen, bezocht KONAMI het team eerder dit jaar en maakte van elke speler een volledige 3D-scan."

"Het verbluffend opnieuw gecreëerde Camp Nou, de legendarische thuisbasis van FC Barcelona, blijft ook exclusief voor de PES-serie - zowel console als mobiel."

Camp Nou is sinds 2016 niet meer in een FIFA-titel verschenen. Toen tekende Konami een driejarig contract met de Catalaanse club die hen exclusieve rechten van het stadion gaf.

In de release van vorig jaar wat dit het enige stadion op hoogste Spaanse niveau dat niet in het spel beschikbaar was.

Wanneer keert Camp Nou terug in FIFA?

Het slechts nieuws voor Barça-fans van FIFA is, onder de huidige overeenkomst die de club heeft met Konami, dat Camp Nou niet terug zal keren in FIFA tot de editie van 2024

In juni is bevestigd dat beide partijen nog een overeenkomst voor vier jaar hebben.

Welke nieuwe stadions zullen aanwezig zijn FIFA 2020?

Hoewel de definitieve lijst met nieuwe stadions in het spel pas op 11 september wordt verwacht, zijn er al verschillende nieuwe stadions bevestigd.

Bramall Lane van Sheffield United zal in het spel aanwezig zijn, omdat er een overeenkomst is tussen EA en de Premier League waardoor alle stadions van het hoogste Engelse niveau wopgenomen. Er zijn al tien bevestigde stadions in Duitsland, waaron de BayArena en Mercedes-Benz Arena.

Vanuit Frankrijk zal Olympique Lyonnais' Parc OL beschikbaar zijn in het spel, terwijl er nog eens vijf nieuwe stadions kunnen worden aangekondigd.