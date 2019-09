"Waarom heeft Van Bommel zeven wedstrijden nodig om dat te zien?"

Steven Bergwijn was in de eerste weken van het seizoen de 'nummer tien' van PSV, maar tegen Vitesse stond hij weer op de vleugel.

Bergwijn gaf in een gesprek met trainer Mark van Bommel aan dat een positie op de flank zijn voorkeur heeft, waardoor enkele aanpassingen werden gedaan. Valentijn Driessen snapt er weinig van dat Van Bommel Bergwijn überhaupt zolang achter de spitsen heeft opgesteld.

"Mohamed Ihattaren speelt bij als rechtsbuiten en dat is een echte nummer tien", zegt de chef voetbal van De Telegraaf in de voetbalpodcast van de krant. "Dan denk ik: Waarom heb je zes, zeven wedstrijden nodig om dat te zien? En waarom moet een speler (Bergwijn, red.) jou daarop wijzen? Dus de speler wijst jou (Van Bommel, red.) eigenlijk op wat jij fout doet en wat je beter kan doen."

"Dat Bergwijn dat nu pas zegt begrijp ik wel, want zo ligt natuurlijk ook de hiërarchie binnen PSV. En Van Bommel heeft natuurlijk altijd vertrouwen gehad in Bergwijn", gaat Driessen verder met zijn analyse over de veranderingen bij PSV in aanvallend opzicht. "Maar ik heb dit altijd een onbegrijpelijke beslissing gevonden, om Bergwijn op 'tien' te zetten." Bergwijn, die last had van een armblessure, werd tegen uit voorzorg naar de kant gehaald door Van Bommel.

Bergwijn is normaal gesproken op tijd fit voor de -wedstrijd van PSV tegen Sporting Clube de Portugal van donderdagavond, waarmee de Europese campagne van dit seizoen in gang wordt gebracht.

Drie dagen later staat de buitenspeler met PSV tegenover , dat net als de Eindhovenaren dertien punten heeft verzameld maar vanwege een beter doelsaldo de koppositie inneemt in de .