Waarom heeft Sergio Agüero de bijnaam Kun?

De voornaam van de superster van Argentinië en Manchester City is Sergio, maar hij draagt een andere naam op de achterkant van zijn shirt.

De kans is groot dat je hebt opgemerkt dat Manchester City-spits Sergio Agüero zijn eerste naam niet op de achterkant van zijn shirt heeft staan - in plaats daarvan staat er "Kun" op zijn uitrusting.

De Argentijnse international is de topscorer van the Citizens en heeft zijn naam permanent in de geschiedenis van de clubs geëtst, te beginnen van het moment dat hij dat gedenkwaardige doelpunt in blessuretijd maakte tegen Queens Park Rangers in 2012 om de titel veilig te stellen.

Dus waarom draagt Agüero de naam "Kun" in plaats van zijn voornaam? Goal zocht het uit.

Waarom draagt Sergio Agüero de naam "Kun"?

Agüero heeft de bijnaam "Kun" en heeft de naam "Kun Agüero" gedrukt op de achterkant van zijn shirts staan in plaats van "Sergio Agüero".

De reden voor de bijnaam dateert uit zijn kindertijd, waarbij de speler onthulde dat het eigenlijk zijn grootvader was die de naam voor hem koos na een Japans stripfiguur genaamd "Kum-Kum", die graag problemen veroorzaakte.

"Kun vertegenwoordigt eigenlijk een Japans stripfiguurtje uit mijn favoriete serie die ik als kind zag", vertelt Agüero tegen de BBC.

"Ik verzon de bijnaam Kun vanwege mijn gelijkenis met het personage, dat eigenlijk 'Kum-Kum' heette."

"Mijn grootouders waren de eersten die me de naam gaven. Ik denk dat mijn bijnaam anders is dan bij de meeste atleten en daarom ben ik gegroeid om het te waarderen omdat het uniek is. Het is niet elke dag dat een atleet de bijnaam krijgt van een stripfiguur!"

In aanvulling op de gelijkenis met het Japanse stripfiguurtje, wordt het woord "Kun" gebruikt om overwegend mannen en jonge jongens aan te spreken. Het is een term die door hogere figuren wordt gebruikt voor ondergeschikten, mannen van dezelfde leeftijd en status ten opzichte van elkaar en om mannelijke kinderen aan te spreken.

Leraren, bijvoorbeeld, zullen mannelijke studenten meestal aanspreken met "kun" terwijl vrouwelijke studenten worden aangesproken als "san" of "chan".

Volgens de Premier League-regels mocht Agüero "Kun" op de rug van zijn shirt hebben staan, zolang hij maar kon bewijzen dat dit in een andere competitie ook het geval was (wat het geval was bij Atlético Madrid in LaLiga).

Heeft Agüero "Kun" op zijn shirt staan voor zowel club als land?

De dertigjarige heeft "Kun Agüero" op zowel zijn shirt bij Argentinië als Manchester City staan en begon de traditie toen hij voor Atlético speelde.

Welke andere voetballers hebben een bijnaam op hun shirt staan?

Simpelweg de achternaam op je shirt is nu een vergeten traditie, waarbij een hoop voetballers de voorkeur geven aan een bijnaan, hun voornaam of een combinatie van hun voor- en achternaam op de achterkant van hun shirt.

Bepaalde voetballers zoals Trent Alexander-Arnold en Alex Oxlade-Chamberlain, bijvoorbeeld, hebben hun dubbele achternamen op hun shirt staan, terwijl Virgil van Dijk alleen "Virgil" op zijn shirt heeft staan.

West Ham United-spits Javier Hernández heeft de naam "Chicharito" op zijn shirt staan, terwijl Bryan Ruíz alleen zijn voornaam draagt - hij beweert dat hij geen grote emotionele band heeft met de achternaam van zijn vader, die zijn familie verliet toen hij een jaar oud was.

Braziliaanse voetballers zoals Neymar, Alisson en Marcelo - die meestal met één naam spelen - heeft die unieke titel op de rug van hun shirt staan en Liverpool-verdediger Alberto Moreno heeft de regels volledig geschonden en heeft gekozen voor "Alberto M".