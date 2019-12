Waarom Haaland niet naar Manchester United, maar naar Borussia Dortmund of RB Leipzig moet

Eén van de grootste tienertalenten ter wereld lijkt volgende maand naar een nieuwe club te gaan. De Bundesliga is de beste optie.

De winterse transferperiode is nog niet eens begonnen, maar één van de grootste talenten op de Europese velden is nu al het middelpunt van een strijd tussen een aantal grote buitenlandse clubs.

Erling Braut Haaland heeft een geweldige poulefase van de achter de rug. Hij werd de eerste tiener die in vijf duels op rij wist te scoren. Ondanks zijn acht treffers in zes speelronden was Red Bull Salzburg echter niet in staat om de tweede ronde van het toernooi te bereiken.

Salzburg eindigde op de derde plek achter en en dus gaat men na de winterstop de in. Maar Haaland speelt misschien gewoon verder op het hoogste Europese niveau, aangezien en contact hebben gehad met de zaakwaarnemer van de 19-jarige Noor.

De twee Duitse clubs hebben concurrentie van . Ole Gunnar Solskjaer hoopt dat zijn landgenoot liever op Old Trafford in de Europa League speelt dan in Salzburg.

"Ik reageer niet op die geruchten", zei Solskjaer over de transferverhalen. "Hij weet wat hij wil en hij weet wat er gaat gebeuren, dus ik hoef geen advies te geven aan een speler van een andere club."

Veel Red Devils zijn enthousiast over het vooruitzicht dat er een speler bij komt die dit seizoen 28 keer trefzeker was in 22 duels in alle competities. Een transfer naar United lijkt echter een verkeerde keuze voor de jongeling, die minder dan 100 wedstrijden op het hoogste niveau heeft gespeeld.

Sportief directeur Christoph Freund van Salzburg claimde eerder dat januari in zijn ogen te vroeg zou komen voor Haaland om te vertrekken, maar onlangs onthulde hij dat de speler vorige week in Duitsland heeft gesproken met Leipzig en Dortmund.

"We zijn betrokken bij alle gesprekken", aldus Freund tegen de media. "Natuurlijk wisten we dat Haaland in Leipzig en Dortmund was."

"Iedereen in Salzburg wil het beste voor hem."

Wat het beste voor Haaland is, is een club waar hij veel speeltijd krijgt om zich te ontwikkelen en zijn volledige potentie te benutten. De -clubs geven hem in dat opzicht een veel betere kans.

In Manchester hebben ze al een talentvolle tiener die steeds meer begint door te breken in het eerste elftal.

Mason Greenwood is de op één na meest scorende speler van United dit seizoen met zeven doelpunten in alle competities. Hij kreeg in 2019/20 zeven basisplaatsen van Solskjaer, waarvan slechts eentje in de Premier League.

Solskjaer zegt veel positieve dingen over de ontwikkeling van jonge spelers en kansen geven aan zelfopgeleide talenten. Maar dan nog hebben die tieners meer kans op speelminuten in de of Europa League dan in de Engelse competitie.

Bovendien worden de speelkansen voor talenten mogelijk kleiner, aangezien United de knockout-fase van de Europa League heeft bereikt en de druk op Solskjaer om goede resultaten te halen dus toeneemt.

In Dortmund zou Haaland een veel eenvoudiger pad naar het eerste elftal hebben. Paco Alcácer is de vaste spits, maar hij kwakkelt nog steeds met blessures. De Spanjaard heeft sinds augustus geen enkele wedstrijd volledig gespeeld.

Het resultaat is dat trainer Lucien Favre regelmatig Marco Reus of Mario Götze als valse nummer 9 gebruikt, omdat er geen fitte centrumspits is. Haaland kan die rol zo op zich nemen en iedere week speeltijd krijgen in Dortmund.

Ook RB Leipzig, de huidige koploper van Duitsland, zou een betere optie zijn om zijn talent waar te maken, vooral onder Julian Nagelsmann. Leipzig en de coach hebben een geschiedenis als het gaat om de ontwikkeling van jonge voetballers en Die Roten Bullen hebben de ideale omstandigheden om jezelf te ontwikkelen.

Nagelsmann gaf toe dat hij een productieve ontmoeting met Haaland had, hopend dat hij hem kon overhalen om naar de Red Bull Arena te komen.

"Ik heb geprobeerd om in goed Engels mijn ideeën over voetbal over te brengen en ik denk dat het een goed gesprek was. Maar er is niks nieuws te melden", aldus Nagelsmann.

Leipzig-directeur Oliver Mintzlaff gelooft dat zijn club makkelijk met Dortmund kan concurreren om jonge talenten binnen te halen. Hij wil Haaland bovendien de speeltijd bieden die hij verdient.

"We hoeven ons niet meer achter Borussia Dortmund te verschuilen als het gaat om aantrekkelijkheid.", zei Mintzlaff.

"We hebben een fantastische coach, we spelen in een geweldige stad en de fans steunen ons. Het voetbal is aantrekkelijk en we zijn een club die jonge spelers veel kansen geeft."

De weg van Salzburg naar Leipzig is vaker bewandeld, dankzij de betrokkenheid van Red Bull bij beide clubs. Naby Keita ging recentelijk van Salzburg naar Leipzig, voordat hij nog een stapje hogerop ging en in Liverpool terechtkwam. Zijn tussenstap bleek een veel beter idee dan vroeg in zijn carrière al naar een Europese grootmacht verhuizen.

Haaland hoeft niet te treuren als hij nu naast een transfer naar Manchester United grijpt. Een overstap naar Old Trafford zou hem wellicht alleen maar toevoegen aan het lijstje van toptalenten die gefaald hebben sinds ze voor de Red Devils gingen spelen.

Memphis Depay scoorde slechts twee keer in de Premier League, ondanks dat hij één van de populairste talenten van Europa was. Hij vertrok al na anderhalf jaar naar , waar hij dit seizoen een groot succes was.

Zelfs de spelers die wel op Old Trafford blijven, hebben moeite om zich te laten gelden. Anthony Martial werd de duurste tiener ooit toen hij in 2015 van Monaco naar Manchester ging, maar de Fransman presteert niet op een constant niveau en onlangs werd hij nog bekritiseerd door clublegende Ryan Giggs.

"Hij heeft talent en hij is geen slechte jongen, maar het probleem is dat hij er altijd lusteloos uitziet", sprak Giggs op de officiële website van de Premier League. "Hij oogt zo casual, alsof het hem allemaal weinig kan schelen."

In dezelfde schijnwerpers komt Haaland ook te staan als hij voor United kiest. De speeltijd zal beperkt zijn, maar er wordt wel iedere week iets van hem verwacht. Anders komt er snel kritiek en dat kan zijn ontwikkeling alleen maar belemmeren.

Ooit zou Haaland een briljante speler voor Manchester United kunnen zijn, maar hij moet bedenken wat op dit moment het beste voor zijn carrière is. En dat is om de Engelsen af te wijzen ten faveure van een club waar hij gegarandeerd kan spelen.