Waarom de komst van Nübel bij Bayern slecht nieuws is voor Neuer

De nummer 1 van Duitsland is op internationaal niveau al onder druk gezet door Marc-André Ter Stegen en nu heeft zijn club een jonge keeper gehaald.

kwam afgelopen weekend tot een akkoord om de eerste doelman van over te nemen. Een 'vliegende keep' die met zijn voeten net zoveel vertrouwen heeft als met zijn handen.

In juni 2011 was dat al het geval toen de club uit Beieren zich versterkte met Manuel Neuer en nu gebeurt het dus opnieuw. Bayern heeft alweer de beste jonge doelman van Duitsland overtuigd om geen nieuw contract te ondertekenen in Gelsenkirchen en naar München te komen.

Na maanden van speculaties opende Bayern deze transferperiode met het nieuws dat Alexander Nübel in juli bij de selectie aansluit, als zijn contract bij Schalke is verlopen.

De 23-jarige sluitpost wordt al enige tijd 'de nieuwe Neuer' genoemd, aangezien hun geschiedenis overeenkomsten laat zien. Allebei wisten ze door te breken bij Schalke door een meer ervaren teamgenoot uit de basis te spelen.

Neuer staat al enkele jaren bekend als de beste 'sweeper-keeper' ter wereld en zijn opvolger bij Bayern München deelt deze eigenschap. Nübel was ooit in de jeugd van Paderborn spits.

Zijn coach Marco Cirrincione gaf in een interview toe dat Nübel min of meer per toeval doelman is geworden.

Paderborn's jeugdploeg had een tweede doelman nodig en ondanks dat Nübel één van de belangrijkste aanvallers was, werd hij toch benaderd.

"In de voorbereiding van het seizoen met Onder-13 was één van onze keepers verrast dat we zo vaak training hadden. Hij ging liever tafeltennissen en hij stopte daarom met voetbal", vertelde Cirrincione in gesprek met Goal en Spox.

Nübel schitterde tussen de doelpalen, maar hij was ook nog steeds nodig in de spits. Men kwam overeen dat hij driekwart van de wedstrijden voorin zou spelen en de rest in het doel.

"En toch werd hij derde op de topscorerslijst van ons team, met zeven goals en zes assists", aldus Cirrincione. "Ik weet nog goed dat hij een keer halverwege een wedstrijd van positie wisselde, bij een 0-0 tussenstand. We wonnen uiteindelijk met 5-0 en Alex scoorde twee keer."

Vervolgens ging Nübel bij Onder-14 de helft van de wedstrijden als doelman spelen en al snel stond hij alleen nog maar onder de lat, waarna hij onder de aandacht kwam bij Schalke.

Bij Die Königsblauen begon Nübel als derde keeper achter Ralf Fährmann en Michael Gspurning, maar in de laatste wedstrijd van het seizoen 2015/16 zat hij op de bank en mocht hij op zijn negentiende als invaller zijn debuut maken.

Cirrincione: "Hij bleef altijd heel cool en liet zich niet gek maken. In de schaduw van Fährmann kon hij zien hoe het professionele voetbal werkt en daarna pakte hij zijn kans."

Nübel wachtte rustig op die kans bij Schalke, want in de volgende twee seizoenen speelde hij maar één competitieduel. In 2018/19 ging hij Fährmann voorbij om de onbetwiste eerste doelman te worden en aan het begin van dit seizoen werd hij zelfs aanvoerder.

Bij Bayern zal de jongeling in eerste instantie weer reserve zijn, maar Neuer zal mogelijk niet zo snel een stapje opzij doen als Fährmann. De routinier weigert bij Die Mannschaft immers om ook maar één speelminuut op te geven en Marc-André Ter Stegen meer interlandervaring te laten opdoen.

Neuer wil iedere wedstrijd starten en is niet van plan om wie dan ook vanaf de bank te bekijken. Zelfs niet Ter Stegen, die ondertussen ook als één van 's werelds beste keepers wordt beschouwd.

Bondscoach Joachim Löw krijgt regelmatig vragen over de kansen van Ter Stegen bij de nationale ploeg en de trainer gaf in 2019 nog aanwijzingen dat hij meer ging rouleren.

Toch bleek de positie van Neuer onbetwistbaar in de belangrijke interlands tegen het en Noord-Ierland in september, zelfs nadat hij tegen Oranje vier keer de bal uit zijn doel moest vissen.

De beslissing van Löw om nog steeds voor Neuer te kiezen, ondanks zijn belofte dat Ter Stegen meer kansen zou krijgen, heeft bij de keeper van voor irritatie gezorgd. Er ontstond in de media een publieke woordenwisseling tussen beide heren.

"Het is niet eenvoudig om een verklaring te vinden", zei Ter Stegen tegen verslaggevers. "Deze trip met het nationale team was een zware tegenslag voor mij."

Dat resulteerde in een felle reactie van Neuer, die oordeelde dat Ter Stegen zich niet als een echte teamspeler gedroeg door in de media te klagen over zijn gebrek aan speeltijd.

"We zijn een team en we moeten er alles aan doen om een team te zijn", sprak Neuer tegen Sky. "Ik weet niet of dit (het statement van Ter Stegen, red.) ons echt helpt."

Vervolgens sloeg de vonk over naar de bestuurskamer van Bayern München. De vertrekkende clubpresident Uli Hoeness claimde dat hij Bayern-spelers zou verbieden om zich nog bij de nationale ploeg te melden als Neuer gepasseerd zou worden.

Hoeness' opvolger als president is Oliver Kahn, die aan het begin van deze eeuw in dezelfde situatie zat als Neuer. De toenmalige nummer 1 van Duitsland was de ervaren veteraan, terwijl de zelfopgeleide Michael Rensing werd gezien als zijn opvolger voor de lange termijn. Bij Bayern, maar ook bij het nationale elftal.

Rensing debuteerde in 2004 op zijn negentiende in de , maar doordat Kahn lang door ging speelde de jongeling in de volgende vier seizoenen slechts dertien competitieduels.

In 2008 ging zijn mentor eindelijk met pensioen, waarna Rensings eerste jaar als basisdoelman niet verliep zoals gepland. Hij had zich door zijn gebrek aan speeltijd en ervaring niet ontwikkeld zoals de club had gehoopt. Na vier duels in het seizoen 2009/10 werd de Duitser vervangen voor de 35-jarige Hans-Jörg Butt.

"Ik heb alles al meegemaakt in het voetbal en één ding is voor mij wel duidelijk: hij heeft bij Bayern geen toekomst meer", zei Kahn in 2009 tegen nadat Rensing zijn basisplek had verloren.

"In de zomer waren er pogingen om Manuel Neuer over te nemen van Schalke, wat aangeeft dat de club geen vertrouwen in hem heeft."

De volgende zomer kwam Neuer inderdaad naar München en Rensing mocht transfervrij weg. Hij vertrok naar 1. FC Köln en daarna , waar hij maar twee competitiewedstrijden keepte.

Momenteel heeft Rensing rugnummer 1 bij , ook al is hij daar derde keus. Ondanks de hype kwam de nu 35-jarige sluitpost nooit uit voor Die Mannschaft.

Als Bayern wil dat de komst van Nübel een succes wordt, moet men ervoor zorgen dat hij zich kan ontwikkelen door wedstrijden te spelen. De club heeft geen intentie om hem te verhuren, maar Neuer is ook niet van plan om zijn plek onder de lat zomaar af te staan.

Dat liet hij duidelijk merken in zijn reactie op het recente transfernieuws. Hoewel Neuer nu 33 is, is hij vol vertrouwen dat hij nog jaren het doel van Bayern München en de nationale ploeg kan verdedigen. Nübel ziet hij slechts als iemand 'voor de toekomst'.

"Ik ben een atleet en een professional. Ik wil altijd spelen", aldus 92-voudig international. "Het is niet mijn beslissing, maar die van de coach. Dat zal in de toekomst ook zo blijven."

"De transfer is een beslissing van de club met het oog op de komende jaren. Hij is een goede keeper, maar we hebben hier ook al zeer goede keepers."

"Sven Ulreich heeft het prima gedaan toen hij mijn vervanger was. Alex Nübel is een hele goede doelman voor de toekomst."

"Ik kan mezelf niet in zijn situatie verplaatsen, maar ik was een speler die altijd wilde spelen en altijd de nummer 1 wilde zijn."

Neuer heeft ooit gezegd dat Nübel op een dag de nummer 1 van Duitsland zou kunnen zijn: "Hij heeft de ervaring nodig die hij ongetwijfeld gaat krijgen. Hij heeft zich al heel goed ontwikkeld."

De enige die nu nog in de weg staat, is Neuer zelf.