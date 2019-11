Waarom de erfenis van Nagelsmann niet te zwaar lijkt te zijn voor Alfred Schreuder

Alfred Schreuder verliet afgelopen zomer Ajax om op eigen benen te staan bij TSG 1899 Hoffenheim. Hoe vergaat het de trainer in de Bundesliga?

Het is 19 maart als TSG 1899 met een persbericht komt. De club heeft in Amsterdam een opvolger gevonden voor Julian Nagelsmann, die de club aan het einde van het seizoen gaat verlaten voor . Alfred Schreuder vertrekt in de zomer als assistent-trainer van Erik ten Hag bij om op eigen benen te komen staan in Duitsland. De in Barneveld geboren trainer keert zodoende terug bij de club waar hij van oktober 2015 tot januari 2018, als assist onder Huub Stevens en vervolgens Nagelsmann, ook al werkzaam was.

Het wordt voor Schreuder de tweede klus als hoofdtrainer. Voorafgaand aan het seizoen 2014/15 wordt hij aangesteld als trainer van , als hij de beschikking heeft over de juiste papieren. De club eindigt onder zijn leiding het seizoen op de tiende plaats in de , wat de laagste positie is van de club sinds het seizoen 2002/03. Het heeft aanvankelijk geen gevolgen voor de positie van de trainer, die ook het daaropvolgende seizoen de leiding heeft. Echter, na drie verloren wedstrijden en één gelijkspel volgt op 30 augustus 2015 zijn ontslag bij FC Twente als hij in totaal 45 wedstrijden de leiding heeft gehad. Twee maanden later wordt Schreuder als assistent aangesteld bij Hoffenheim.

Als Rob Maas na het seizoen 2015/16 ontslagen wordt als trainer van , is Schreuder een kandaat om hoofdtrainer te worden en voert hij een gesprek met technisch directeur Mohammed Allach. Tot een samenwerking komt het niet omdat de Arnhemmers hun keus laten vallen op Henk Fraser. Drie jaar later volgt alsnog de tweede aanstelling voor Schreuder als eindverantwoordelijke bij een club, waar hij de moeilijke opdracht krijgt om de succesvolle Nagelsmann op te volgen.

Kroonprins in het Duitse voetbal

Nagelsmann is pas 28 jaar oud als hij in februari 2016 wordt aangesteld als trainer van Hoffenheim en daarmee is 'Mini-Mourinho', de bijnaam die hij krijgt van oud-doelman Tim Wiese, de jongste trainer ooit in de Bundsliga. De club staat bij zijn aanstellling op de zeventiende plek en onder Nagelsmann weet de club zich te handhaven als zeven van de resterende veertien wedstrijden gewonnen worden en de club één punt boven de nacompetitiestreep weet te eindigen.

Het eerste volledige seizoen van Hoffenheim onder Nagelsmann wordt een absoluut topseizoen. De club wordt vierde in de en voor de eerste keer in de clubhistorie weet de club zich te plaatsen voor de . Het seizoen daarop presteert de club met een derde plek nog beter. Het laatste seizoen onder de Duitse trainer eindigt met negende plek in de eindklassering enigszins teleurstellend en Schreuder weet dus dat hij geen Europees voetbal gaat spelen in zijn eerste seizoen bij de club uit het kleine dorp in het zuiden van Duitsland.

Het seizoen in de Bundesliga is inmiddels twaalf speelrondes onderweg en Hoffenheim vindt zichzelf terug op de achtste plek met twintig punten. De achterstand op de verrassende koploper is slechts vijf punten en regerend landskampioen heeft vier punten meer. Er werd tot dusver zes keer gewonnen, twee keer gelijkgespeeld en viermaal verloren, waaronder afgelopen weekend op eigen veld met 1-5 van 1. .

"Erfenis van Nagelsmann lijkt niet te zwaar"

"De start van Schreuder is goed als we bedenken dat Hoffenheim niet alleen Nagelsmann verloor, maar ook spelers als Joelinton, Kerem Demirbay, Nico Schulz, Nadiem Amiri en Vincenzo Grifo", zo vertelt Maximilian Schmeckel van Goal Duitsland. Met name Joelinton was afgelopen seizoen van grote waarde voor de club. In 35 wedstrijden in alle competities kwam de Braziliaan tot elf doelpunten en negen assists en maakte afgelopen zomer 44 miljoen euro over voor zijn diensten.

Schreuder kende een lastige start van het seizoen met de club. Van de eerste zes competitiewedstrijden gingen er drie verloren en er werd slechts één keer gewonnen (3-2 zege op ). Desondanks is er tevredenheid. "De club staat slechts vier punten achter plek drie en het team wist Bayern München en te verslaan en de derde ronde van de werd bereikt. Aan de andere kant is het volkomen duidelijk dat het team veel moet leren, zoals de nederlagen tegen , Borussia Mönchengladbach en Mainz laten zien. Maar voorlopig lijkt het erfenis van Nagelsmann niet te zwaar te zijn voor Schreuder."

Het is niet duidelijk om te zeggen hoe de spelers tegen Schreuder aankijken, maar ze lijken positief te zijn. "Oliver Baumann zei dat ze anders spelen dan onder Nagelsmann, maar nog steeds aantrekkelijk. En: 'De manier waarop we het veld opstappen is de juiste en we ondersteunen het absoluut'. Toen Bild melding maakte van het feit dat de baan van Schreuder twijfelachtig was, reageerde Hoffenheim snel en als een team. Het persteam en de spelers zeiden dat het onzin is en ze steunen hem voor honderd procent."

Inkomende transfers pakken goed uit

De club is tevreden over de ontwikkeling van de spelers, zo erkent Schmeckel. "Na de transfers in zomer hebben spelers als Florian Grillitsch, Stefan Posch en Pavel Kaderabek de volgende stap gezet." Posch heeft zich ontwikkeld als vaste waarde in het centrum van de verdediging, daar Grillitsch en Kaderabek basisspelers zijn op het middenveld. Tegenover het vertrek van enkele dragende spelers, stond de komst van enkele nieuwelingen afgelopen zomer. "Sargis Adamyan, Ihlas Bebou (foto onder) en Robert Skov lijken goede transfers te zijn."





Adamyan werd voor anderhalf miljoen euro overgenomen van 2.Bundesliga-club Jahn Regensburg en de aanvaller kwam in acht van de veertien wedstrijden binnen de lijnen, waarin hij vier keer scoorde en één assist gaf. Bebou kwam voor achtenhalf miljoen euro over van degradant en is een vaste waarde in de aanval, daar hij drie keer scoorde en twee assists gaf in veertien duels. Skov maakte eind juli de overstap van FC Kopenhagen naar de Bundesliga en in dertien wedstrijden scoorde de Deen één keer en gaf hij drie assists.

Joelinton vertrok in de zomer bij Hoffenheim, maar Ishak Belfodil en Andrej Kramaric (foto boven links) bleven behouden voor de club, maar Schreuder heeft nog niet het beste van hen gezien. Belfodil kwam afgelopen seizoen tot zeventien doelpunten, maar kwam alleen tijdens de eerste vijf wedstrijden van dit seizoen in actie, waarin hij niet scoorde, en sindsdien is hij uitgeschakeld vanwege een knieblessure. Kramaric scoorde afgelopen seizoen 22 keer, maar ontbrak in de eerste zeven competitiewedstrijden vanwege ook een knieblessure. "Het is de verwachting dat de aanval nog explosiever wordt nu de beste spits Kramaric is teruggekeerd en Jürgen Locadia het doel weet te vinden."

Groei van spelers boven Europees voetbal

Schreuder zit vooralsnog stevig in het zadel bij Hoffenheim en speelt tot de winterstop nog vijf wedstrijden. Europees voetbal is haalbaar, maar geen doel, zo weet Schmeckel. "Terwijl Nagelsmann duidelijk zei dat hij Europees wil bereiken, is het doel dit seizoen meer om te groeien met nieuwe spelers, nieuwe coach en nieuwe tactiek. Schreuder heeft geen officieel doel uitgesproken en van hem wordt niet verwacht dat hij Europa bereikt. Natuurlijk wordt verwacht dat hij spelers laat groeien en een duidelijk spelplan ontwikkelt."

In dat spelplan is Jürgen Locadia inmiddels uitgegroeid tot een vaste waarde. De spits werd eind augustus op huurbasis overgenomen van en hij moest aanvankelijk genoegen nemen met invalbeurten. Vanaf de negende speelronde kreeg hij een basisplaats en de laatste vier duels maakte hij deel uit van de eerste elf. In de uitwedstrijd tegen maakte de 26-jarige aanvaller zijn eerste doelpunt en de volgende twee Bundesligaduels scoorde hij ook.

Voor Joshua Brenet is de situatie totaal anders. De vleugelverdediger maakte in de zomer van 2018 voor drieënhalf miljoen euro de overstap van naar Hoffenheim en in zijn debuutseizoen kwam hij tot achttien wedstrijden, waarvan veertien in de Bundesliga, en daarin scoorde hij drie keer en gaf hij één assist. Dit seizoen wacht Brenet nog altijd op zijn eerste competitieminuten en kwam hij alleen twee keer in actie in de DFB Pokal.

Waarom Brenet niet speelt, zegt Schmeckel van Goal Duitsland: "Vrij simpel: omdat Schreuder Kaderabek en Posch hoger inschat. Wanneer ze met drie centrale verdedigers spelen, is Kaderabek de perfecte speler voor de rechterflank vanwege zijn kwaliteit en tactische vaardigheden. Wanneer ze met vier verdedigers spelen, geeft Schreuder Posch het vertrouwen. Posch is duidelijk een van zijn favoriete spelers en hij speelt dit seizoen meer dan verwacht."

Zaterdag wacht voor TSG 1899 Hoffenheim de dertiende competitiewedstrijd van het seizoen als op bezoek komt in het PreZero Arena. Het is het begin van de laatse vijf wedstrijden van het kalenderjaar 2019. Met Fortuna Düsseldorf (thuis), RB Leipzig (uit), (thuis), 1. FC Union Berlin (uit) en (thuis) als tegenstanders zouden minimaal zeven tot negen punten het doel moeten zijn en ook noodzakelijk om de plek op de ranglijst te handhaven en aansluiting te houden met de bovenste plekken in de Bundesliga.