Waarom Coutinho moeite heeft om zijn transfersom te rechtvaardigen

Na zoveel indruk gemaakt te hebben na zijn komst, heeft de Braziliaan moeite om dit seizoen een plek te bemachtigen in het elftal van Ernesto Valverde

De aankoop van 160 miljoen euro in de persoon van Philippe Coutinho moest het laatste stukje worden in de puzzel van Barcelona. De Braziliaan werd overgenomen van Liverpool en in Camp Nou lagen de zwaarste uitdagingen in zijn handen.

Met Andrés Iniesta die op het punt stond om de club te verlaten, vertegenwoordigde Coutinho precies het soort spraakmakende aankoop die de mannen van Ernesto Valverde door die schok en in de toekomst zou leiden. Maar tot nu toe heeft hij, afgezien van een paar flitsen van zijn overduidelijke natuurlijke talent, gefaald om zich in een team te manifisteren waar hij tot nu toe vooral als overbodig wordt gezien.

Dat is de hachelijke situatie van de spelmaker tot nu, net twaalf maanden na zijn komst in Camp Nou wordt een nieuwe stap al geopperd.

Een vernieuwd Manchester United wordt gelinkt aan een transfer in januari, een vooruitzicht dat een paar weken geleden belachelijk zou zijn gebleken met the Red Devils die in een crisis verkeerden. Maar Coutinho staat voor een ongemakkelijke realiteit: misschien is hij in Barcelona overbodig geworden.

Tot op heden heeft de speler slechts negen keer aan de aftrap gestaan in LaLiga, een aantal dat zelfs rekening houdt met Valverde's roulatiebeleid - hij is bijvoorbeeld alle Champions League-wedstrijden van Barça begonnen - een teleurstellend rendement is. Erger nog, hij is er niet in geslaagd een goede start van het seizoen te maken, met zijn laatste doelpunt in elke competitie in oktober, toen hij de score opende in de 5-1 vernedering van Real Madrid door de Catalanen.

Coutinho is naar de bank gestuurd voor de laatste vier wedstrijden van zijn team in de competitie, een beslissing die Barcelona nauwelijks lijkt te raken op het veld, waar ze alle wedstrijden wonnen en wegliepen bij de concurrentie. Dus waarom heeft de voormalige speler van Liverpool zijn belofte niet waargemaakt en werd hij niet de nieuwe Iniesta waar iedereen in Camp Nou op hoopte?

Het is natuurlijk niet helemaal de schuld van de speler zelf. Coutinho is meer dan wie dan ook geraakt door de heropleving van Ousmane Dembélé, die net iets meer dan een maand geleden zelf op het punt stond om te vertrekken omdat Barcelona zijn disciplinaire problemen beu was.

De Franse vleugelspeler was in de laatste zes wedstrijden drie keer trefzeker en gaf twee assists, waarbij hij zichzelf in de strijd heeft gegoeid voor een plek in het eerste team. Die briljante vorm heeft een verandering van tactiek bij de club noodzakelijk gemaakt.

Vanaf het begin koos Valverde voor een 4-4-2-opstelling met Barça, waarbij hij eerst Iniesta en later Coutinho als een zwervende middenvelder gebruikte achter aanvalsduo Lionel Messi en Luis Suárez. Maar met Dembélé terug in de strijd is de coach overstapt op de 'klassieke' 4-3-3 van de Blaugrana, waarbij de Fransman de plaats van Neymar inneemt aan de linkerkant van de aanval.

De solide basis van drie ijverige aanvallers zorgt ervoor dat Coutinho in een soort van tactisch niemandsland is als een meer delicate spelmaker. Hij krijgt nu speeltijd in wedstrijden in de laatste minuten, meestal in de plaats van Dembélé, om balbezit te houden en angel uit wedstrijden te halen met Barcelona dat het overwicht heeft.

Binnen de club zullen de verantwoordelijken er echter geen voorstander van zijn om hun verliezen te verminderen in het licht van de interesse van United. "Coutinho is een speler met veel ervaring, een van de beste spelers in Europa, en hij is klaar om vijf of negentig minuten te spelen", vertelde directeur Guillermo Amor in gesprek met Movistar.

"Hij speelde altijd goed voor Barça, hij kon (elke wedstrijd) vanaf het begin spelen. Barcelona heeft hem vastgelegd omdat hij een van de beste ter wereld is en hij ons veel zal geven."

"Hij heeft nog een contract voor vele jaren en veel te geven aan Barcelona."

Het lijkt geen twijfel dat Coutinho op zijn best en in het juiste team veel kan bieden. Hij liet al zoveel zien in zijn eerste zes maanden bij Barça, toen alle zorgen over het verliezen van Iniesta plotseling minder ernstig leken dankzij zijn schitterende introductie in LaLiga.

Het huidige seizoen heeft echter de meest serieuze uitdaging in de carrière van Coutinho aangewakkerd sinds hij worstelde om zijn stempel te drukken als een jongeling bij Internazionale. Het is aan hem om zich aan te passen aan de tactische veranderingen van Valverde en te bewijzen dat hij een impact kan hebben en niet de boeken in te gaan als een dure mislukking in Camp Nou.