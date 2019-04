Waarom Coutinho deze zomer niet naar Man United wil

De middenvelder van Barcelona is ontevreden met zijnsituatie op Camp Nou, maar een vertrek naar Old Trafford is uitgesloten - en dit is waarom.

Philippe Coutinho tekende in 2018 voor een recordtransfer bij , maar de van overgenomen Braziliaan heeft nog geen basisplaats af kunnen dwingen. Hoewel hij werd gehaald als vervanger van Andrès Iniesta, heeft hij moeite om trainer Ernesto Valverde te overtuigen van zijn meerwaarde.

Coutinho maakte dit seizoen pas zestien wedstrijden vanaf de start mee en mocht ook tien keer invallen. Sinds januari maakte hij bovendien niet eenmaal de negentig minuten vol voor de Catalanen. Hij heeft desondanks geen intentie om de club te verlaten, maar de clubleiding is bereid om mee te werken aan een transfer. De club heeft er naar verluidt zelfs vrede mee om een flink verlies te nemen, want hij kostte 120 miljoen euro en moet nu zo'n 80 miljoen euro opbrengen.

CL-tegenstander werd genoemd als potentiële vervolgstap, maar de voormalig speler van Liverpool voelt niets voor het idee om terug te keren naar de Premier League, waar zijn familie het erg lastig had om te wennen in Engeland. Hij bracht vijf jaar door op Anfield, maar leek zich nooit echt aan te kunnen passen aan de cultuur en de taalbarrière, al heeft hij wel innige vriendschap gesloten met spelers als Roberto Firmino, Lucas Leiva en Alberto Moreno, die allen nog wel in Engeland actief zijn.

Het idee dat zijn gezin terug moet naar Engeland, klinkt onaantrekkelijk voor Coutinho, die een overstap naar Manchester United of welke Engelse club dan ook aansluti. Hij heeft in het verleden gezegd dat Barcelona zijn droomclub is en zijn toenmalig trainer Jürgen Klopp bevestigde die woorden. "Hij is voor honderd procent zeker van zijn toekomst en die van zijn familie. Ze horen in Barcelona."

Coutinho haastte zich erbij te zeggen dat het niet om het geld ging. In gesprek met the Daily Mail omschreeft hij het ten tijden van zijn transfer als volgt: "Het gaat om de kans om voor Barcelona te spelen, om daar te wonen. Ik zou niet vertrokken zijn voor een andere club, maar Barcelona is anders. Het is een droom en een magische plek. Toen ik klein was, zag ik Ronaldinho spelen en hij was magisch. Nu hebben ze Messi die hetzelfde laat zien."

Coutinho volgde het voorbeeld van oud-Liverpudlian Luis Suarez, die ook overstapte naar Barça. De twee waren al close met elkaar in Engeland en ook nu gaan de twee met elkaar om, al is het dus verre van uitgesloten dat Coutinho moet vertrekken deze zomer. Paris Saint-Germain lijkt de meest waarschijnlijke optie, hoewel er nog geen officieel bod is uitgebracht. De koploper van de gelooft dat het een goede kans maakt omdat het de Braziliaan met Neymar, Dani Alves en Marquinhos kan herenigen.

en worden ook zijdelings genoemd, maar zij lijken niet in staat om zijn salariseisen van ruim twee miljoen per maand te betalen. Hoewel Coutinho dus geen interesse heeft om naar Manchester te verhuizen, gaat hij er woensdagavond wel op bezoek in de kwartfinale van de . Bij winst wacht in de halve eindstrijd mogelijk een tijdelijke terugkeer bij Liverpool, dat moet zien af te rekenen met .