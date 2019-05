Waarde van Ajax daalt in één klap met bijna negentig miljoen euro

De uitschakeling in de halve finale van de Champions League betekent ook op de financiële beurs een enorme dreun voor Ajax.

Het aandeel van de Amsterdamse club daalde bij de opening op donderdagochtend met ruim twintig procent. Volgens RTL Z is de totale waarde van de club op de beurs daarmee met circa negentig miljoen euro gekelderd.

Bij de sluiting van de effectenbeurs op woensdag was een aandeel te koop voor 23,70 euro; donderdagochtend was dat 18,85 euro. Daarna krabbelde de koers iets op, maar een aandeel is nog altijd circa achttien procent minder waard dan op woensdag. De beleggers gingen er vrij massaal vanuit dat de finale van de zou bereiken, stelt RTL Z .



"Belangrijk is wel om op te merken dat er maar een klein deel van de aandelen Ajax vrij verhandelbaar is. Daardoor zijn er vaak al snel grote koersuitslagen te zien", voegt men daaraan toe. Het aandeel staat nu weer ongeveer op dezelfde hoogte als op woensdag 17 april, de dag nadat Ajax ten koste van was doorgedrongen tot de halve finale van de Champions League.



De beurswaarde van een club is het product van het aantal genoteerde aandelen en de koers van het aandeel. Op dit moment is dat 360,25 miljoen euro. Dat bedrag moet echter niet verward worden met de intrinsieke waarde van de club. De 360,25 miljoen euro is niet 'tastbaar' zolang de aandelen niet worden verkocht - de beurswaarde is vooral gebaseerd op het gevoel dat beleggers hebben.