"Waar ik ook ga, iedereen in Spanje noemt me Rooney, echt iedereen"

Kieran Trippier voelt zich op zijn plek bij Atlético Madrid. De rechtsback maakte afgelopen zomer de overstap van Tottenham Hotspur naar Spanje.

In de Spaanse hoofdstad heeft hij zich direct in het basiselftal van trainer Diego Simeone geknokt. "Ik geniet van elke minuut hier. Ik heb het plezier in het voetbal teruggevonden", zegt de vleugelverdediger tegenover The Guardian.

Bij maakte Trippier kennis met Diego Costa, die hem steevast Rooney noemt. "Dat is gewoon omdat ik de enige Engelse speler hier ben en Wayne Rooney is de enige van wie hij gehoord heeft. Het had alles kunnen zijn", legt Trippier uit, die niet heel blij is met de bijnaam. "Waar ik nu ook ga, ze roepen Rooney. Als ik bezig ben met de warming-up, roept iedereen het. Echt iedereen. Dat heb ik aan Diego te danken..."

Trippier had na vorig seizoen niet verwacht Tottenham te verlaten. "Ik heb met Fernando Llorente en Toby Alderweireld over LaLiga gesproken en zij zeiden dat ze echt genoten hadden, dus ik dacht: grijp het met beide handen aan." Niet iedereen steunde Trippier direct in zijn beslissing. "Ik kreeg van mensen te horen dat het een risico was, maar dat schrikte me niet af. Ik zag het als een geweldige kans."

"Toen ik er met mijn vrouw over sprak, was ze aanvankelijk een beetje in shock. Ze zei niet per se 'nee', meer: 'Het zal moeilijk worden.' Maar ze zei ook dat ze me zou steunen, wat ik ook zou besluiten."

Hoewel Trippier vorig jaar steevast basisspeler was bij the Spurs en ook in de -finale speelde, was hij toe aan een nieuwe start. "Ja, absoluut", zegt de verdediger, die vindt dat zijn niveau na het WK in 2018 achteruit ging. "Het had niets te maken met het WK zelf, maar dingen gebeuren. Blessures, dingen achter de schermen, waardoor je hoofd er niet altijd bij is. Je probeert nog steeds je best te doen, maar dingen gaan niet zoals je wil. Dat was een beetje mijn vorige seizoen. Maar ik ben blij dat dat achter de rug is en ik nu bezig ben aan een nieuw hoofdstuk in mijn leven."