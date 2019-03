VVV zegt zeven contracten formeel op en helpt zwaar geblesseerde Promes

De aflopende contracten van zeven spelers van VVV-Venlo zijn formeel opgezegd, zo laten de Limburgers vrijdag weten via de officiële kanalen.

De club is verplicht dit te doen volgens de richtlijnen van de cao voor contractspelers. Het gaat hier om Johnatan Opoku, Moreno Rutten, Ralf Seuntjens, Tristan Dekker, Delano van Crooij, Evren Korkmaz en Jerold Promes.

Het besluit betekent overigens niet dat de spelers geen nieuw contract krijgen, zo legt manager voetbalzaken Stan Valckx uit op de clubsite. "Met een groot aantal van deze jongens wordt momenteel gesproken over hun toekomst. De gesprekken lopen nog." Met de zwaar geblesseerde Promes is wel afgesproken dat zijn contract niet wordt verlengd.



VVV faciliteert Promes wel bij zijn herstel. De 35-jarige verdediger zal worden begeleid door fysiotherapeut Rinus Louwers. Zodra Promes weer fit is, sluit de stopper aan bij de trainingen om een nieuw contract te verdienen. "Die kans willen we hem zeker bieden, zeker ook gezien zijn verdiensten voor de club in de afgelopen zes seizoenen", aldus Valckx.



De formele aanzegging geldt nu alleen voor spelers die al meer dan één contract hebben gehad bij VVV. Voor spelers die hun eerste contract bij de club hebben, volgt in een later stadium een vergelijkbaar traject, zo meldt VVV. De club uit Venlo staat momenteel op de elfde plek in de , met 32 punten uit 26 wedstrijden.