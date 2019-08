VVV-Venlo verwelkomt Sunderland-icoon Cattermole op trainingsveld

Lee Cattermole traint vanaf donderdag mee met VVV-Venlo, zo meldt de club uit Limburg via de officiële kanalen.

De 31-jarige controlerende middenvelder zat zonder club na zijn vertrek bij Sunderland. De Engelsman speelde de afgelopen tien jaar bij the Black Cats . "Cattermole en hebben met elkaar afgesproken dat er in de aankomende periode bekeken wordt of club en speler bij elkaar passen", aldus VVV.

De voormalig Engels jeugdinternational werd opgeleid bij Middlesbrough en vertrok op jonge leeftijd naar Wigan Athletic. In de zomer van 2009 telde Sunderland circa zeven miljoen euro voor hem neer. Hij groeide uit tot een gewaardeerde kracht en kwam in 258 wedstrijden tot 10 goals.

Cattermole speelde met Sunderland acht seizoenen in de Premier League. Na de degradatie in 2017 kwam hij in het seizoen 2017/18 35 keer in actie in de Championship. Het werd een dramatisch jaar, want opnieuw degradeerde de club.

De afgelopen voetbaljaargang was de verdedigende middenvelder een vaste waarde in de League One, maar desondanks namen beide partijen afscheid van elkaar.

Volgens Engelse media lag het hoge salaris van Cattermole ten grondslag aan zijn vertrek. Zijn contract liep nog een jaar door, maar met een salaris van omgerekend 43.000 euro per week drukte hij te zwaar op de begroting. Cattermole werd bij een groter publiek bekend door zijn rol in de documentaire van Netflix over Sunderland: Sunderland Till I Die .