VVV-Venlo heeft geduld en haalt 'beste rechtsback van Serie B'

Tobias Pachonik heeft zich aan VVV-Venlo verbonden. De 24-jarige Duitse verdediger heeft een contract voor drie jaar ondertekend.

De nieuweling komt over van Carpi, dat afgelopen seizoen uitkwam in de Italiaanse Serie B.



Pachonik werd afgelopen seizoen nog uitgeroepen tot beste rechtsback van het op een na hoogste niveau in Italië. De verdediger, die bij voorkeur rechtsback speelt, maakte zijn profdebuut bij 1. FC Nurnberg. Via Stuttgarter Kickers en kwam hij in 2017 bij Carpi terecht, waar hij de afgelopen seizoenen een vaste waarde was.



Pachonik is verheugd dat de overgang eindelijk officieel is: "De club en ik waren al snel tot overeenstemming gekomen, maar er moesten nog wat andere zaken afgehandeld worden. Dat is gelukkig allemaal geregeld en vanaf nu kan ik me volledig richten op mijn nieuwe team. Ik kijk ernaar uit om in de mijn kwaliteiten te laten zien."Technisch manager Stan Valckx had vanaf begin het volste vertrouwen. "Sommige zaken gaan snel, andere duren wat langer. Maar ik heb me geen moment zorgen gemaakt over de komst van Pachonik. Met deze ervaren rechtsback is onze verdediging compleet."