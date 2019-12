VVV-Venlo haalt 'zeer ervaren trainer' binnen en geeft hem 'duidelijke taak' mee

Hans de Koning is tot het einde van het seizoen de trainer van VVV-Venlo, zo communiceert de Limburgse club via de officiële kanalen.

De 59-jarige oefenmeester heeft zijn handtekening gezet onder een verbintenis tot het einde van het seizoen. Tegelijkertijd heeft Jay Driessen, die de afgelopen weken als interim-trainer fungeerde en nu weer terugkeert in de functie van assistent, zijn contract in Venlo met tweeënhalf jaar verlengd, terwijl ook Mark Luijpers heeft bijgetekend tot medio 2023.

"Ik ben blij met de mogelijkheid die ik krijg om bij aan de slag te gaan. Een nieuwe uitdaging voor mij bij een mooie club in de ", laat De Koning weten op de website van zijn nieuwe werkgever.

"Daarbij heb ik een duidelijke doelstelling meegekregen: handhaving. Daar gaan we met z'n allen naartoe werken. Uit de gesprekken met de clubleiding en met Jay Driessen en Mark Luijpers sprak veel vertrouwen. Het feit dat Jay en Mark, beide natuurlijk al lange tijd verbonden aan de club, bijtekenen, zegt mij ook veel. Samen de schouders eronder!"

"Met Hans de Koning hebben we een zeer ervaren trainer in huis gehaald, die weet wat het is om met een Eredivisieclub te strijden voor lijfsbehoud. Een duidelijke taak die we hem hebben meegegeven."

"Hans is zeer gemotiveerd om die uitdaging aan te gaan. We zijn dan ook verheugd dat we met hem overeenstemming hebben kunnen bereiken om als hoofdtrainer aan de slag te gaan in Venlo", zo licht technisch manager Stan Valckx namens VVV toe.