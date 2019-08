VVV stunt met komst Sunderland-icoon: "Een nieuwe kans voor mij"

Lee Cattermole mag zich definitief speler van VVV-Venlo noemen.

De Limburgers melden donderdagmiddag via de officiële kanalen dat de 31-jarige Engelsman, die de afgelopen tijd al meetrainde met de selectie van trainer Robert Maaskant, een eenjarig contract heeft getekend.

De komst van Cattermole komt als een stunt, aangezien de middenvelder bijna driehonderd Premier League-wedstrijden op zijn cv heeft staan. Technisch directeur Stan Valckx is dan ook verheugd over de komst van Cattermole naar VVV.

"Met Lee haal je een speler in huis die lang op het hoogste niveau in Engeland heeft gespeeld. Naast zijn voetballende kwaliteiten, zijn werklust en zijn loopvermogen, brengt hij als bagage een hele hoop voetbalervaring en kennis van het de voetbalwereld met zich mee", weet hij.

"Daar kunnen op hun beurt met name onze jonge spelers weer wat van leren. Je zag het al meteen op de trainingen: Lee coacht veel en zet de organisatie op het middenveld goed neer. Hij is met zijn 31 jaar een absolute versterking voor onze selectie.

Cattermole onderstreept de woorden van Valckx. "De club kwam op het juiste moment. Voor mij biedt het een nieuwe kans. Ik ben dan ook heel blij dat ik na zoveel seizoenen in Engeland nu in Nederland bij een mooie -club als aan de slag mag."

"Met mijn ervaring kan ik een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van deze jonge ploeg. Ik wil samen met VVV vooruit", belooft hij.

Cattermole zette bij Middlesbrough zijn eerste stappen in het betaald voetbal, met het bereiken van de finale van de UEFA Cup in 2006 als hoogtepunt van zijn dienstverband aldaar.

Via Wigan Athletic kwam de middenvelder bij Sunderland terecht, waar hij tien seizoenen actief was. Cattermole kwam bij the Black Cats tot 262 wedstrijden, waarin de routinier 10 doelpunten maakte.