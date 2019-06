VVV neemt afscheid van clubtopscorer en incasseert mogelijk miljoenen

Peniel Mlapa heeft een contract getekend bij Al-Ittihad Kalba uit de Verenigde Arabische Emiraten, zo meldt VVV-Venlo donderdagavond.

De international van Togo, afgelopen seizoen clubtopscorer van de Limburgse club met vijftien doelpunten, zou mogelijk voor 2,5 miljoen euro de transfer maken.



Algemeen directeur Marco Bogers liet eerder namelijk weten dat meerdere clubs interesse hadden, waaronder . De sportbestuurder erkende onlangs de belangstelling van de Turken, die 2,1 miljoen zouden hebben geboden. "Wij denken aan een bedrag van 2,5 miljoen euro", aldus Bogers eerder. Nu laat de directeur weten dat Mlapa toe is aan de volgende stap in zijn loopbaan.



📝 Peniel Mlapa tekent contract bij Al-Ittihad Kalba in de Verenigde Arabische Emiraten. #BedanktPenny 🙌 — (@VVVVenlo) June 20, 2019

"Hij was afgelopen seizoen enorm belangrijk voor ons en we wisten dat het moeilijk zou worden hem te behouden", zo klinkt het. De afgelopen dagen hebben we intensief onderhandeld over de overgang van Peniel. Voor hem is deze overstap natuurlijk geweldig", besluit Bogers. Mlapa tekent een verbintenis voor twee seizoenen in de Emiraten.Mlapa werd vorig jaar door VVV gehuurd van Dynamo Dresden en na het succesvol verlopen seizoen overgenomen van de Duitse club. De Duitse Togolees miste woensdag de eerste training van VVV omdat hij in de Emiraten was voor onderhandelingen. Mlapa maakte vorig seizoen indruk in de met 15 doelpunten en 3 assists in 32 wedstrijden.