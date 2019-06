VVV licht optie tot koop: "Er is veel interesse uit binnen- en buitenland"

VVV-Venlo heeft de optie tot koop in het huurcontract van Peniel Mlapa gelicht, zo maakt de Limburgse club via de officiële kanalen bekend.

De 28-jarige spits wordt daarmee definitief overgenomen van het Duitse Dynamo Dresden en ondertekent een driejarig contract. Het is goed mogelijk dat Mlapa komende zomer direct weer vertrekt uit Venlo.

Met 15 doelpunten en 3 assists in 32 wedstrijden heeft Mlapa zich in de kijker gespeeld bij verschillende clubs, zo beaamt manager voetbal Stan Valckx op de website van VVV. "Het verbaast ons niet dat er veel interesse voor hem is uit binnen- en buitenland. Hier gaan we ons de komende tijd over beraden", laat Valckx weten. Mlapa heeft bij VVV zijn handtekening gezet onder een tot 2022 lopend contract.



"We zijn erg blij dat we deze koopoptie hebben kunnen lichten en Peniel Mlapa voor drie seizoenen aan ons kunnen binden", vervolgt de manager van VVV zijn relaas. "Hij heeft dit seizoen zijn kwaliteiten absoluut getoond en laten zien dat hij erg belangrijk is voor het team. Met zijn snelheid, kracht en scorend vermogen was hij een belangrijke waarde voor de ploeg. We hebben op alle fronten ontzettend veel plezier aan hem beleefd, binnen en buiten het veld. Het is een knappe prestatie om vijftien doelpunten te maken."



Mlapa, die eerder uitkwam voor Dynamo Dresden, VfL Bochum, ,1.FC Nürnberg, TSG 1899 en 1860 München, werd begin vorige maand gelinkt aan verschillende clubs uit de Championship. Tevens is er belangstelling vanuit Duitsland en Japan, al heeft Valckx nog geen concreet bod op de boomlange spits ontvangen. Met Elia Soriano heeft VVV al een eventuele vervanger voor Mlapa in huis gehaald.