VVV legt middenvelder vast: "Er is veel belangstelling geweest"

Tino-Sven Susic speelt ook komend seizoen bij VVV-Venlo, zo laat de Limburgse club dinsdagavond weten via de officiële kanalen.

Susic stond de afgelopen tijd in de belangstelling van diverse clubs, maar hij heeft besloten in Covebo Stadion - De Koel - te blijven. Tegenover de contractverlenging van de middenvelder staat het vertrek van Martin Samuelsen. De aanvaller keert terug naar zijn geboorteland Noorwegen.



De 27-jarige Susic kwam afgelopen zomer bij VVV-Venlo, nadat zijn contract bij Royal Antwerp was verscheurd. In de Eredivisie maakte hij tijdens de eerste seizoenshelft indruk en was de geboren Bosniër in twintig wedstrijden verantwoordelijk voor vijf treffers. Ondanks een aflopend contract heeft hij de keuze gemaakt bij VVV te blijven. "Er is de afgelopen tijd al veel belangstelling van andere clubs geweest voor Tino. We zijn dus blij dat hij ook komend seizoen bij ons onder contract staat", vertelt manager voetbal Stan Valckx op de clubsite.



Susic werd weliswaar geboren in Sarajevo, maar groeide op in België. Hij begon met voetballen in de jeugdopleiding van Standard Luik om vervolgens ook uit te komen voor CS Visé en KRC Genk. Uiteindelijk keerde hij weer terug bij Standard. Zijn debuut in het profvoetbal maakte Susic voor de Kroatische topclub Hajduk Split, waar hij ruim vier jaar onder contract stond. Vervolgens keerde hij terug in België en droeg hij de tenues van Genk en Antwerp. Tussendoor werd hij nog even uitgeleend aan Maccabi Tel Aviv.Samuelsen heeft zijn laatste wedstrijd voor VVV gespeeld. De aanvaller laat de club na twaalf wedstrijden en twee doelpunten achter zich. In overleg met zijn werkgever West Ham United is besloten de huurovereenkomst per direct te beëindigen. Samuelsen keert niet terug bij de Premier League-club, maar gaat aan de slag in Noorwegen. Daar zal Aalesunds FK de 21-jarige jeugdinternational onderdak bieden. Eerder speelde hij onder meer in de opleiding van Manchester City.