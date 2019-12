'VVV identificeert 'type-Hiddink' als topkandidaat voor opvolging Maaskant'

VVV-Venlo wil Hans de Koning op korte termijn benoemen tot nieuwe hoofdtrainer, zo weet het Algemeen Dagblad vrijdagmiddag te melden.

De momenteel clubloze coach moet in de plannen van VVV na de winterstop aan de slag gaan, met de huidige interim-trainer Jay Driessen aan zijn zijde.

De Limburgers zoeken een permanente opvolger van Robert Maaskant, die vorige maand na een serie slechte resultaten werd ontslagen.

VVV moet sowieso een nieuwe oefenmeester benoemen, want Driessen beschikt niet over de benodigde trainerspapieren, al zit hij sowieso nog op de bank tijdens de aankomende duels met en .

De Koning wil vanaf zijn vakantieadres niet bevestigen of hij al heeft gesproken met een afvaardiging van de nummer vijftien in de . De ex-trainer van onder meer en beschikt volgens bovengenoemde krant over de kwaliteiten waar VVV naar op zoek is.

De Koning staat in de voetballerij te boek als een 'type-Guus Hiddink', iemand die heel goed met spelers kan omgaan. In een eerder stadium werd Maurice Steijn naar voren geschoven als mogelijke nieuwe trainer in Venlo.

De Haagse coach werkte eerder tot afgelopen zomer vijf seizoenen lang met veel succes bij de laagvlieger en is nog steeds zeer populair bij de aanhang van VVV.

Steijn begon na zijn vertrek uit Noord-Limburg met veel ambitie aan de trainersklus bij Al-Wahda FC in de Verenigde Arabische Emiraten, maar na drie duels werd hij alweer op non-actief gezet.

Lees beneden verder

VVV neemt zaterdag rondom het thuisduel met PEC officieel afscheid van Steijn, die sowieso niet terugkeert bij , zo wisten Omroep West en Johan Derksen in Veronica Inside te melden.

De momenteel clubloze trainer heeft wel gesproken met algemeen directeur Mohammed Handi over een hernieuwde samenwerking in het Cars Jeans Stadion, maar direct bij ADO instappen leek hem toch geen goed idee.

ADO zoekt net als VVV een nieuwe hoofdcoach, daar Alfons Groenendijk onlangs zijn functie neerlegde.