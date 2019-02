VVV - Heracles Almelo tijdelijk gestaakt na ernstige blessure Jerold Promes

De Eredivisie-wedstrijd tussen VVV-Venlo en Heracles Almelo is vrijdagavond tijdelijk gestaakt geweest door een ernstige blessure.

Scheidsrechter Erwin Blank begeleidde de teams nog voor het verstrijken van het eerste kwartier van het veld, nadat VVV-verdediger Jerold Promes na een duel met Joey Konings geblesseerd ter aarde stortte, vermoedelijk met een knieblessure. "Het ziet er ernstig uit, dus ik heb besloten om even naar binnen te gaat", licht Blank toe voor de camera van FOX Sports. Op dat moment was er nog niet gescoord.

Promes wilde in de zevende minuut van de wedstrijd een lange pass versturen. De verdediger van VVV werd daarbij gehinderd door Konings, die daarvoor een gele kaart ontving. Uit de herhaling bleek dat er geen contact was tussen Promes en Konings, maar de stopper van verdediger stortte wel ter aarde en bleef vervolgens minutenlang liggen.



Doordat Promes niet onmiddellijk behandeld kon worden, heeft Blank besloten de wedstrijd tijdelijk te staken zodat de overige spelers geen kou zouden vatten op het veld. Inmiddels is de verdediger door een ambulance afgevoerd naar het ziekenhuis. Een klein kwartier na de staking is de wedstrijd hervat.