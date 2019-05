VVV en Ralf Seuntjens per direct uit elkaar: "Het waren mooie jaren"

Het contract van Ralf Seuntjens bij is na goed overleg tussen beide partijen ontbonden, zo meldt de Limburgse club vrijdagmorgen via de officiële kanalen. De tot middenvelder 'omgeschoolde' centrumspits zal de laatste twee competitieduels van dit seizoen dus niet meer in actie komen voor de Venlonaren.

Seuntjens werd voor de wedstrijd tegen sc al uit de selectie gezet vanwege uitspraken in de media. De dertigjarige aanvaller besloot in de week voorafgaand aan de thuiswedstrijd tegen zijn contract niet te verlengen en werd vervolgens door Maurice Steijn niet opgesteld tegen de Rotterdammers.



Dit was tegen het zere been van Seuntjens, die in de daaropvolgende wedstrijden tegen en wel binnen de lijnen kwam. Na afloop van de wedstrijd tegen de Doetinchemmers zou Seuntjens VVV volgens de clubleiding in diskrediet hebben gebracht door te stellen dat hij in de basis hoort.



Seuntjens kwam in de zomer van 2015 vanuit naar Venlo en had meteen een belangrijke bijdrage aan de prestaties die het team leverde. Hij scoorde in zijn eerste seizoen 28 keer en pakte een jaar later de titel. Ook in de jaren daarna bleek Seuntjens een voetballer die een hoofdrol op zich nam binnen de selectie: 143 duels, 50 goals. "Het waren mooie jaren waarin we prima prestaties hebben geleverd. Daar kijk ik met plezier op terug."



Op een later moment zal nog wel op een goede manier afscheid wordt genomen van Seuntjens. Hij wordt al een tijd in verband gebracht met een overstap naar , de club uit de stad waar hij het levenslicht zag.