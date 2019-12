Vrouw van Martial onthult ware kwelling bij Man United: "Hij werd stil"

Anthony Martial had het zwaar toen José Mourinho de manager van Manchester United was.

Melanie Da Cruz, de vrouw van de Franse aanvaller, geeft in gesprek met L'Équipe aan dat haar man een zeer moeizame verstandhouding had met de Portugees, die van medio 2016 tot december 2018 de scepter zwaaide op Old Trafford.

"Gedurende die jaren was het erg zwaar voor Anthony, want Mourinho had geen vertrouwen in hem", begint de vrouw van Martial haar relaas in de Franse sportkrant. "Anthony kropt het dan op en wordt stil. We zagen het voor onze eigen ogen gebeuren hoe onze vent in een neerwaartse spiraal terechtkwam. Je voelt dat je man het zwaar heeft."

Da Cruz stelt dat de situatie ook voor haar gevolgen had. "Ik maakte zelf ook een mindere tijd door. Ik ging zelfs niet meer naar sommige evenementen om te voorkomen dat ik in de buurt van de coach zou zijn. Ik voelde me ook opgesloten, want als vrouw kan je niets zeggen", aldus Da Cruz, die haar onvrede niet met de buitenwereld wilde delen.

Veel geliefden van voetballers uiten hun onvrede steeds vaker op social media. Gevraagd of Da Cruz ooit heeft overwogen iets op social media te plaatsen over de situatie, antwoordt ze gedecideerd. "Nee, nooit."

"Anthony wilde niet dat ik dat zou doen. Maar wanneer hij wel speelde en hij een doelpunt maakte, wilde ik het wel van de daken schreeuwen."