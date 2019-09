Vroege aanvang El Clásico geeft Barcelona krappe voorbereidingstijd

Barcelona en Real Madrid treffen elkaar over een maand in het Camp Nou voor de eerste Clásico van het seizoen.

Woensdagmiddag is duidelijk geworden dat de supporters al op tijd paraat moeten zitten. Het eerste fluitsignaal zal namelijk op zaterdag 26 oktober, om 13.00 uur 's middags klinken.

Voor betekent dit dat de club nog geen drie dagen heeft om zich voor te bereiden op de kraker. De Catalanen spelen op woensdagavond namelijk nog in de uit bij Slavia Praag.

Deze wedstrijd zal rond 23.00 uur 's avonds afgelopen zijn, wat betekent dat de manschappen van Ernesto Valverde een ruime zestig uur hebben voordat het duel met de aartsrivaal op het programma staat.

Voor komt de timing iets beter uit, aangezien de Koninklijke een dag eerder al in actie komt in het miljardenbal. Op dinsdagavond staat in Istanbul namelijk de wedstrijd tegen op de agenda.

Lees beneden verder

Net als Barcelona zal Real de dag erop echter nog wel terug moeten reizen naar Spanje. El Clásico wordt op zaterdagmiddag afgewerkt omdat er in de week erop ook wedstrijden in LaLiga worden gespeeld.

Barcelona treft op dinsdag 29 oktober, terwijl Real een dag later tegen Léganes speelt. De twee grootmachten zijn overigens wisselvallig aan het seizoen begonnen.

Real staat wel gedeeld eerste, maar speelde al twee keer gelijk in de eerste vijf wedstrijden. Regerend landskampioen Barcelona heeft een punt minder en verloor zelfs al tweemaal.