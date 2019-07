'Vrees' bij PSV en Feyenoord doemt op: "Ajax twijfelde voorheen daarover"

Youri Mulder stelt dat Ajax met de miljoenendeals van deze zomer angst inboezemt bij PSV en Feyenoord.

De Amsterdammers hebben voor maximaal 86 miljoen en 75 miljoen euro afscheid genomen van respectievelijk Frenkie de Jong en Matthijs de Ligt. Ondanks het feit dat het duo gaat missen, stelt Mulder dat men een enorme slag kan slaan op de transfermarkt met de inkomsten.

"Er is vrees bij en dat ze achterop geraken. Door de enorm hoge transferbedragen en deelname aan de zullen die clubs ook moeten volgen", zegt de oud-voetballer in gesprek met Sporza . "Ajax heeft nu natuurlijk de portemonnee om spelers van tien, vijftien miljoen te halen, over wie ze voorheen twijfelden omdat de som te hoog was."



"Het blijft wel de vraag of Razvan Marin en Quincy Promes het niveau van De Jong en Hakim Ziyech zullen halen. Dat weet je niet van tevoren, maar dat is het leuke aan voetbal", vervolgt Mulder, die blij is voor De Ligt dat de verdediger nu actief is bij . "Juventus is een mooie club voor De Ligt, maar het eerste gevoel dat je erbij hebt is de enorme geldsom", aldus Mulder.



"Soms werd hij afgeschilderd als een geldwolf, maar zo ken ik die jongen helemaal niet. Zijn zaakwaarnemer (Mino Raiola, red.) heeft het gewoon goed geregeld." De analist geeft aan dat De Ligt zeker een meerwaarde kan zijn voor Juventus. "Hij kan een spits enorm goed het scoren beletten, fysiek is hij heel sterk en mentaal heeft hij als aanvoerder van Ajax ook al veel ervaring opgedaan."