Vraagtekens omtrent reden absentie De Ligt: "Ze zeggen dat, maar..."

Matthijs de Ligt zat ook maandag op de bank bij Juventus, dat in eigen huis geen moeite kende met Cagliari (4-0).

Trainer Maurizio Sarri verkoos wederom Merih Demiral boven de miljoenenaankoop uit Nederland. In de optiek van Sarri is De Ligt nog niet geheel fit na een periode met enkele kleine blessures, al twijfelt Fabio Capello aan de uitleg van de oefenmeester van .

Capello, tussen 2004 en 2006 trainer van la Vecchia Signora, denkt dat Juventus de centrumverdediger in bescherming wil nemen door te zeggen dat hij nog niet helemaal gevrijwaard is van blessureleed. "Ze zeggen dat, maar...", aldus Capello in gesprek met Sky Italia. "We moeten hem de tijd geven om het systeem en de mentaliteit bij Juventus helemaal te begrijpen."

De voormalige coach van de Italiaanse grootmacht verwijst naar Michel Platini, die ook een stroeve start kende in Turijn. "Hij had zes maanden nodig bij Juventus." De oud-middenvelder groeide uiteindelijk uit tot een clubheld, met onder meer het veroveren van de Europa Cup I in 1985 op zijn palmares.

Sarri had na de thuiswedstrijd tegen Cagliari nog een bemoedigende boodschap voor bankzitter De Ligt. "Hij zal in de toekomst de beste verdediger ter wereld worden", zo liet de coach van de titelkandidaat maandag optekenen in de Italiaanse media. "Verplaats jezelf even in een jongen van twintig, wiens leven compleet op zijn kop gezet wordt."

"Hij heeft een periode van groei gehad en daarna is het wat minder geworden. Het is een hele natuurlijke en gezonde situatie. In de eerste vijf maanden heeft hij heel veel geleerd, iedere drie dagen gespeeld. Dat het nu even wat minder is, vind ik heel normaal."

Capello liet zich ook uit over Aaron Ramsey en Adrien Rabiot, die afgelopen zomer overkwamen van respectievelijk en Paris Saint-Germain. De middenvelders hadden maandag een basisplaats bij Juventus in het thuisduel met Cagliari. "Het zijn twee geweldige spelers", zo oordeelt Capello. Om er gelijk een kritische kanttekening aan toe te voegen. "Ze zijn alleen nog niet in topconditie."

"Rabiot heeft zes maanden niet gespeeld, is erg lang en heeft tijd nodig om weer geheel fit te geraken."