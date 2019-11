'Vraagprijs van honderd miljoen euro voor opvolger Suárez schrikt Barcelona af'

Barcelona houdt de verrichtingen van Erling Braut Haaland nauwlettend in de gaten.

Het is echter nog maar de vraag of er een bod wordt uitgebracht op de jonge aanvaller van Red Bull Salzburg. Volgens ESPN hangt er een prijskaartje van honderd miljoen euro om de nek van Haaland en dat is de Spaanse kampioen naar verluidt te gortig. zoekt al enige tijd naar een opvolger van Luis Súarez, die inmiddels 32 jaar oud is.

Volgens bronnen dicht bij de club is de vraagprijs voor Haaland 'buitenproportioneel' en niet 'marktconform'. Het door de Oostenrijkse topclub vastgestelde transferbedrag zal dus een stuk omlaag moeten, wil Barcelona een eerste bod neerleggen voor de negentienjarige topschutter uit Noorwegen.

Het contract van de fysiek sterke aanvaller in Salzburg loopt nog bijna vier jaar door. In deze verbintenis is geen ontsnappingsclausule opgenomen.

De naam van Haaland prijkt op de lijstjes van veel meer clubs, want de trefzekere Noor is in de buitenlandse media al gelinkt aan onder meer , , , en . Zusterclub zou ook in de markt zijn voor Haaland, die in de al zeven keer wist te scoren in vier optredens.

Barcelona zoekt een adequate vervanger voor Suárez, die in januari 33 wordt en al in verband is gebracht met een transfer richting de Major League Soccer. Daarnaast zijn er volgens ESPN twijfels over zomeraanwinst Antoine Griezmann, die ondanks de vele miljoenen die voor hem zijn betaald nog niet heeft weten te overtuigen in het Camp Nou.