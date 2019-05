'Vraagprijs van Ajax vormt geen obstakel voor geïnteresseerd Atlético'

David Neres heeft een meer dan uitstekend seizoen achter de rug bij Ajax en dat is niet onopgemerkt gebleven in Europa.

Zijn naam werd de afgelopen tijd meer dan eens gelinkt aan Europese topclubs en AS voegt nu toe aan het rijtje met geïnteresseerden. Diego Simeone ziet in Neres naar verluidt een perfecte versterking voor zijn voorste linie.

Simeone wil een vleugelaanvaller aan zijn selectie toevoegen en ziet in Neres de perfecte kandidaat voor deze vacature. Met Thomas Lemar, Vitolo en Ángel Correa herbergt de selectie van Atlético Madrid drie vleugelaanvallers, terwijl Gelson Martins verhuurd is aan . De Monegasken zouden de Portugees graag definitief willen overnemen van los Colchoneros, al is hier nog geen akkoord over bereikt. Er gaan in ieder geval in de voorste linie de nodige mutaties plaatsvinden bij Atlético.



Antoine Griezmann heeft aangekondigd dat hij Atlético gaat verlaten, terwijl het onduidelijk is of Diego Costa in de Spaanse hoofdstad zal blijven. De spits lijkt zich met zijn gedrag onmogelijk te hebben gemaakt bij de nummer twee van LaLiga en mag om die reden vertrekken. De voorste linie van Atlético kan daarom wel een impuls gebruiken en Neres zou daarvoor moeten zorgen. Er is echter een stuk meer belangstelling voor de Braziliaanse aanvaller van .



Onder meer Paris Saint-Germain, en zouden achter Neres aanzitten. Atlético is op de hoogte van de concurrentie in de strijd om de aanvaller en weet dat Ajax daardoor een forse vraagprijs zal hanteren. Dit zou echter geen obstakel moeten vormen voor de Madrilenen. Neres, komende zomer met Brazilië actief op de Copa America, was dit seizoen in dienst van Ajax in vijftig officiële wedstrijden goed voor twaalf doelpunten en vijftien assists. Zijn contract in Amsterdam loopt nog tot medio 2022 en de kersvers kampioen van Nederland verlangt naar verluidt minimaal vijftig miljoen euro.