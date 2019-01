Vraagprijs Ramselaar is bekend; enkel buitenland lijkt optie

Bart Ramselaar hoopt nog voor het einde van de transferperiode een andere club te vinden en PSV is bereid om mee te werken aan een transfer.

Het buitenland lijkt op dit moment 'de enige optie', zo schrijft het Eindhovens Dagblad . PSV wil ongeveer drie miljoen euro ontvangen, zo valt er in de krant te lezen.



Als de koploper van trainer Mark van Bommel Ramselaar voor dat bedrag verkoopt, dan maakt men verlies op de middenvelder. De 22-jarige Ramselaar ruilde FC Utrecht in de zomer van 2016 immers voor 4,3 miljoen euro exclusief bonussen in voor zijn avontuur in het Philips Stadion.



Technisch manager John de Jong bevestigde dinsdag tegenover VTBL dat Ramselaar mag vertrekken: "Als hij de kans krijgt om te vertrekken, wil hij dat definitief doen. Dan is een verhuur geen optie. Bart heeft vijftig wedstrijden gespeeld voor PSV en is nu eigenlijk op een dood spoor beland. Dan moet je als club ook meewerken. Wij staan ervoor open om deze winter een transfer te realiseren."



Ramselaar had dit seizoen nog geen enkele basisplaats in de competitie, speelde drie keer meer mee met Jong PSV en kreeg vorige maand de pijnlijke mededeling dat hij niet tot de selectie behoorde voor het uitduel met Internazionale in de Champions League. De Amersfoorter speelde sinds zijn komst 62 duels voor PSV in de Eredivisie. Zijn contract in het Philips Stadion loopt door tot de zomer van 2021.