'Vraagprijs Chelsea ligt 47 miljoen boven hoogste bod Real Madrid'

Eden Hazard wordt al geruime tijd in verband gebracht met een overstap naar en een transfer van de Belg leek in de afgelopen weken slechts een kwestie van tijd. Sky Sports meldt zaterdag echter dat de verhuizing van Hazard naar Madrid echter nog geen uitgemaakte zaak is, daar beide clubs een behoorlijk eind uit elkaar lijken te liggen op financieel vlak.

De doorgaans goed geïnformeerde Engelse sportzender pakt uit met het nieuws dat maar liefst 147 miljoen euro wenst te ontvangen voor zijn sterspeler. Hazard ligt nog maar tot volgend jaar zomer vast, maar dit weerhoudt de Londenaren er niet van om de absolute hoofdprijs te vragen. De kans is bovendien groot dat de club deze zomer geen nieuwe spelers kan halen vanwege een transferverbod, waartegen nu nog in beroep wordt gegaan.



Chelsea-directeur Marina Granovskaia voelt daardoor weinig druk om snel een einde aan de onderhandelingen te breien en hoopt het onderste uit de kan te kunnen halen. Real Madrid wil vooralsnog echter niet verder gaan dan honderd miljoen euro voor het eenjarige contract van de 28-jarige aanvaller, waardoor een snelle deal niet in zicht lijkt.



Hazard zelf hoopt naar verluidt dat een transfer meteen na de -finale van aankomende woensdag afgerond kan worden. De dribbelaar voegt zich daarna bij de Belgische nationale ploeg voor de interlands tegen Kazachstan en Schotland en wil dan eigenlijk al duidelijkheid hebben over zijn toekomst.