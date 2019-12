Vraag van Hans Kraay jr. valt volledig verkeerd bij venijnige Steven Berghuis

Steven Berghuis was donderdagavond belangrijk voor Feyenoord in de TOTO KNVB Beker-winst op SC Cambuur (1-2).

Met een prachtige treffer hielp de rechtsbuiten zijn ploeg in de 67ste minuut op weg, al was er nog een doelpunt van Marcos Senesi nodig in de slotfase om de winst binnen te halen. Ondanks de overwinning kwam Berghuis na afloop van het duel geïrriteerd over in het interview met Hans Kraay jr. van FOX Sports.

Kraay jr. stelde dat de eerste helft van dermate slecht was, dat ze zich wel 'een beetje moeten schamen'. "Nee, ik schaam me totaal niet. Dat soort uitspraken... Ik snap ook niet dat je het vraagt", reageert Berghuis giftig en geïrriteerd.

"Het is een voetbalwedstrijd, Cambuur deed het gewoon goed. Ik schaam me niet, totaal niet! Ik ben héél blij met deze overwinning."

Wel was Berghuis van mening dat Feyenoord niet goed voor de dag kwam in Leeuwarden. "Ik vond Cambuur in de eerste helft heel goed spelen, heel verzorgd. Ze speelden ons continu uit, dat moeten wij beter doen. Wel complimenten naar hen toe."

Lees beneden verder

"Na rust speelden we iets dichter bij elkaar en we kwamen er in de uitbraken wat gevaarlijker uit. Maar nogmaals, Feyenoord moet beter zijn, maar ik ben wél blij met deze overwinning."

Kees Kwakman, als analist aanwezig in de studio van FOX Sports , begrijpt waar de irritatie van Berghuis vandaan komt. "Ik luister echt graag naar Berghuis", zegt de oud-middenvelder. "Hij is geïrriteerd in het veld, want hij ziet vaak in het veld al waar het probleem ligt."

"Hij zag dat de middenvelders werden weggedrukt en dat ze niet wisten wat ze er tegenover moeten zetten, dat zegt natuurlijk ook wel iets over Feyenoord. Hij zit dan heel snel in een irritatiefase, wat logisch is."