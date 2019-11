Vormen Lautaro & Lukaku het beste spitsenduo van Europa?

De Argentijn en de Belg hebben elkaar in korte tijd helemaal gevonden bij Internazionale.

In de Europese topcompetities zijn er genoeg voorbeelden van goede spitsenduo's. Zo ook bij Inter, waar Romelu Lukaku en Lautaro Martinez niet te stoppen zijn in de en de .

Trainer Antonio Conte werd deze zomer aangetrokken om een winnende formule in te slijpen en voorin had de ervaren oefenmeester maar weinig tijd nodig om de twee doelpuntenmachines te laten renderen bij i Nerazzurri .

Tijdens Conte's gloriedagen bij wist hij spelers als Mirko Vucinic en Fabio Quagliarella boven zichzelf uit te laten stijgen en hetzelfde deed hij in zijn laatste jaar met Carlos Tevez en Fernando Llorente, die een dodelijke tandem vormden.

Bij vond hij de ideale mix tussen Eden Hazard's pure talent en de extreme doelgerichtheid van Diego Costa, die samen 36 goals in een jaar maakten en Conte de titel schonken in zijn debuutjaar.

In het seizoen daarna ging het minder omdat Conte geen geschikte opvolger voor Costa vond, maar de Italiaanse keuzeheer bewijst bij Inter nu andermaal dat het geen geluk te noemen is als hij weer een goed duo weet te smeden.

Bij i Nerazzurri was het jarenlang gebruikelijk om met één centrale aanvaller te spelen, maar Lukaku en Lautaro combineren kracht, snelheid, techniek en alles waar Conte's vorige topduo's om bekend stonden.

De Belg is de voorste pion en houdt daar de bal vast tot zijn partner naast hem opduikt als verbindende schakel tussen Lukaku en het vijfmansmiddenveld. Dat werkt zo goed dat Alexis Sanchez met al zijn kwaliteiten slechts bankspeler is.

Hij kan niet op tegen het per wedstrijd meer krediet opbouwende LL-duo. Lukaku is sterk, snel en balvast, terwijl Martinez ondanks zijn geringe lengte (1,74m) zeer kopsterk is en goed oog voor ruimte heeft.

Dat is wat iedereen al wist, maar het duo brengt in de eerste drie maanden nog veel meer doelpunten dan iedereen had verwacht. Lukaku staat al op negen goals, terwijl Lautaro met zeven treffers ook flink op schot is.

De twee staan dus samen al op zestien treffers en het wordt nog indrukwekkender als je bedenkt dat tien goals daarvan tot stand kwamen in de laatste vijf wedstrijden van .

Het duo weet elkaar dus steeds beter te vinden en Lautaro lijkt zich geweldig te voelen nadat hij minder dan een jaar overstapte naar Europa en lange tijd slechts reserve was achter de nu aan verhuurde Mauro Icardi.

Vorig seizoen liet hij al bij vlagen zien veel in zijn mars te hebben en nu Lautaro zo goed blijkt te matchen met Lukaku kunnen we wel stellen dat de keuze om Icardi te slachtofferen de juiste is geweest voor Internazionale.

Om het succes van het nieuwe koningskoppel te duiden, kunnen we ook inzoomen op , waar de trident van Lionel Messi, Luis Suarez en Antoine Griezmann met zijn drieën achttien keer scoorden tot nu toe.

Bij Juventus staan Cristiano Ronaldo en Paulo Dybala samen op tien goals. Van alle Europese eliteclubs kunnen waarschijnlijk alleen en nóg meer vertrouwen op de trefzekerheid van hun voorhoede.

Als voordeel hebben de Engelse ploegen bovendien dat hun voorste linie veel beter is op elkaar is ingespeeld. En met alle respect voor Inter moeten we ook toegeven dat City en Liverpool in de linies daarachter veel meer kwaliteiten hebben.

Conte is logischerwijs dolblij met zijn aanvallers, met wie hij zo snel mogelijk de top hoopt te bestormen. "In potentie kunnen zij de komende tien jaar het aanvalsduo van Inter zijn", jubelde hij na de 2-1 zege op (2 goals Lukaku).

"Ik had Lautaro al een beetje bestudeerd voor ik hier arriveerde. Hij is een centrumaanvaller, maar tegelijkertijd kan hij ook als tweede spits spelen, dus hij is een beetje a-typisch", aldus Conte.

"Lukaku is ook een ongewone spits omdat hij de fysiek van een spits heeft, maar als je hem ruimte geeft om te rennen, is hij duizelingwekkend snel. Bovenal al ben ik blij met al het werk wat ze ook zonder bal verrichten."

Met een leeftijd van respectievelijk 22 en 26 jaar oud kunnen Lautaro en Lukaku, zoals Conte zegt, inderdaad nog vele jaren van waarde zijn bij Inter, dat wanhopig graag terug wil keren bij de Europese elite nu men al jaren tweede viool speelt achter Juventus.

Toch zal het vermoedelijk niet zo eenvoudig worden voor i Nerazzurri. De jonge Argentijn wordt immers al getipt als 'natuurlijke opvolger' van Luis Suarez bij Barcelona en die geruchten worden steeds sterker nu Lautaro bij de Argentijnse nationale ploeg goed samenwerkt met Messi.

Inter houdt zich echter groot en voorzitter Giuseppe Marotta verzekerde zaterdag nog dat alle spelers graag bij Inter blijven en als dat niet zo is, krijgen potentiële kopers het volgens hem lastig om hun doelwit binnen te halen. "Inter is een erg sterke club die haar beste spelers maar zelden verkoopt."

Desondanks kan een mooi aanbod van Barcelona de zaken volgende zomer of het jaar daarna mogelijk veranderen. Inter mag zich in ieder geval dit seizoen nog verheugen op de florerende samenwerking tussen Lautaro en Lukaku en wil daar de vruchten snel van plukken.

De ploeg hoopt de achtjarige hegemonie van Juventus dit jaar te doorbreken en dat zal niet makkelijk worden, maar als het aanvalsduo fit en gefocust blijft, kan Inter tot het bittere einde mee blijven strijden om de Scudetto.

Of het ook in de Champions League kan stunten hangt voor een groot deel af van de wedstrijd van dinsdagavond. Inter gaat op bezoek bij , dat samen met de Italianen om de tweede plek achter Barcelona lijkt te strijden in Groep F.