"Vorig seizoen had ik al zoiets van: 'Ik moet echt meer gaan spelen bij PSV'"

PSV sloot de eerste seizoenshelft met slechts één nederlaag uit zeventien wedstrijden af als koploper van de Eredivisie.

De ploeg bereidt zich momenteel in Qatar voor op de tweede helft van de competitie. Pablo Rosario is in het Midden-Oosten een van de meest opvallende verschijningen, aangezien de middenvelder er ondanks de brandende zon voor kiest om met een jack over zijn shirt te trainen.

"Die shirtjes zijn zo klein. Ze stoppen het vaak in de was en in de droger. Ik vind het lekker, zo'n trui eroverheen. Te warm? Nee, joh. Ritsje open en gewoon gaan", is met een glimlach zijn uitleg tegenover De Telegraaf . De kersverse Oranje-international werkte dit seizoen onder trainer Mark van Bommel op tot een basisspeler en merkt dat hij daardoor veel meer in de belangstelling staat dan in het verleden het geval was.



Ondanks dat de kritieken op zijn spel over het algemeen goed zijn, vergeet hij niet waar hij vandaan is gekomen: "Maar natuurlijk, ik had vooraf ook niet verwacht dat ik zes Champions League-wedstrijden zou spelen. En bij Oranje keek ik de eerste keer echt mijn ogen uit. De tweede keer was ik meer mezelf en een van de jongens." De in 2016 van Almere City FC overgenomen middenvelder wist van tevoren al dat dit het seizoen van zijn doorbraak moest worden, zo geeft hij aan.



"Vorig seizoen had ik al zoiets van: 'Oké, ik moet voor mijn ontwikkeling echt meer gaan spelen.' Dat is geen kritiek naar iemand anders toe. Ik was vooral teleurgesteld in mezelf, want je moet het zelf doen. Met de nieuwe trainer wist ik dat ik mijn kansen in eigen hand had", legt hij uit. PSV heeft ondanks de knappe resultaten in de eerste seizoenshelft slechts een voorsprong van twee punten op eerste achtervolger Ajax en Rosario weet wat er nodig is in de strijd om de landstitel: "We hebben een heel nuchter team. Als je ziet hoe wij hier in Doha bezig zijn, hoeveel plezier we hebben, dat is mooi om te zien. Ik weet zeker dat wij op dezelfde manier doorgaan."